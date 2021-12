Conforme informações divulgadas em 14 de dezembro de 2021 pelo Banco Central do Brasil (BCB), considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu elevar a inflação. Sendo assim, o aumento taxa básica de juros em 1,50 ponto percentual, para 9,25% a.a. é um fator apontado novamente pelo Banco Central do Brasil (BCB), conforme a instituição já havia exposto em divulgação oficial anterior.

Cenário econômico: elevação da inflação e decisão de política monetária

Assim sendo, o Comitê de Política Monetária (Copom) entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de riscos de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para as metas ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos-calendário de 2022 e 2023, reforçando o cenário analisado em reunião anterior.

O Copom considera as alterações ocorridas em outubro deste ano

O Banco Central do Brasil (BCB) ressalta que, a menos de menção explícita em contrário, esta atualização leva em conta as mudanças ocorridas desde a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) em outubro (242ª reunião).

Sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços, conforme divulgado anteriormente, essa decisão também implica suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego.

É apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista

O Comitê de Política Monetária (Copom) considera que, diante do aumento de suas projeções e do risco de desancoragem das expectativas para prazos mais longos, é apropriado que o ciclo de aperto monetário avance significativamente em território contracionista. O Banco Central do Brasil (BCB) informa que o Comitê de Política Monetária (Copom) irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.

Os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação

De acordo com dados oficiais do Banco Central do Brasil (BCB), para a próxima reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) antevê outro ajuste da mesma magnitude.

Assim sendo, o Comitê de Política Monetária (Copom) enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para assegurar a convergência da inflação para suas metas, e dependerão da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos e das projeções e expectativas de inflação para o horizonte relevante da política monetária, informa o Banco central do Brasil em sua plataforma oficial.

É possível consultar a Ata da 243ª Reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) no site oficial do Banco Central do Brasil (BCB). É importante que o cidadão acompanhe as ações dos órgãos oficiais para combater a inflação e ajustar a economia nacional.