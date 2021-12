Censo Escolar 2021 registra queda no número de matrículas na educação infantil

Dados do Censo Escolar 2021 apontam que a rede pública de ensino registou uma queda no número de matrícula de alunos da educação infantil e também da EJA (educação de jovens e adultos). Em contrapartida, houve aumento de matrículas no ensino médio e no ensino integral.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou os dados do Censo Escolar da Educação Básica 2021 na última terça-feira (21), por meio de publicação no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o documento, neste ano, houve 36.401.378 matrículas na educação básica pública, desde a creche ao ensino médio, incluindo estudantes da EJA. Em relação ao ano passado, o número representa um aumento de 0,15% nas matrículas. A educação especial, por sua vez, teve o aumento 4,22% neste ano.

A educação infantil, que compreende creche e pré-escola registrou queda de 101.893 alunos na educação infantil, o que representa menos 1,59% em relação ao ano anterior. Já a queda nas matrículas da EJA foi de 43.754 alunos dos ensinos fundamental e médio, o que corresponde a menos 1,8%.

De acordo com Claudia Costin, diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), os números refletem as mudanças na sociedade e também o impacto da pandemia da covid-19 na economia do Brasil.

“Os pais estão assustados. Eles lidam melhor com com retardar a entrada em creches e na pré-escola do que no ensino fundamental. O que é uma pena, porque a educação infantil tem um papel importante pro desenvolvimento, socialização. Muitas crianças no isolamento retardaram a fala, não temos mais as famílias ampliadas em que as crianças convivem com crianças maiores”, afirma.

