Central de Vacinação contra Covid-19 de Penedo reabre para aplicação de 2ª dose

Decom PMP

A Central de Vacinação contra Covid-19 mantida pela Prefeitura de Penedo no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro retomou o atendimento ao público nesta segunda-feira, 13.

O serviço foi suspenso na sexta-feira, 10, devido a impossibilidade de registro da campanha de vacinação no sistema do Ministério da Saúde, plataforma invadida por ataque cibernético.

Ontem, o governo federal divulgou que o “processo para recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizado, sem perda de informações”, pasta que informa ter recuperado todos os dados com sucesso, mas “trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação”, conforme nota publicada no portal do Ministério da Saúde.

Considerando que o sistema nacional de registros da campanha contra Covid-19 ainda não funciona plenamente, a Central de Vacinação de Penedo reabre exclusivamente para aplicação da segunda dose.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) orienta que as pessoas devem levar o cartão de vacinação e documento oficial com foto. O atendimento na Central de Vacinação acontece de segunda ao sábado, das 8h às 16 horas.

Em Penedo, mais de 81 mil doses de vacina contra Covid-19 já foram administradas na população até a primeira semana de dezembro, sendo mais de 35 mil da segunda dose.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP