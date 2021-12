Central Plaza Shopping atualiza novas vagas de emprego; veja os cargos

No estado de São Paulo, o Central Plaza Shopping atualiza novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

LOJAS CARGOS Montana Express Supervisor (a) Montana Express Caixa Café do Ponto Atendente Alianças Lupatelli Vendedor (a) Lupo Gerente de loja Kyw Radical Sports Vendedor (a) Kyw Radical Sports Vendedor (a)

Sobre o Central Plaza Shopping

Inaugurado em setembro de 1999, o Central Plaza Shopping Center localiza-se à Avenida Dr. Francisco Mesquita, nº 1.000, Vila Prudente. O Empreendimento, situado numa região privilegiada, que concentra mais de 1.500.000 pessoas, tendo em seu entorno os bairros de Vila Prudente, Ipiranga, Cambuci e Mooca, e as cidades de São Caetano e Santo André. As lojas e serviços estão organizadas em um único piso.

O Central Plaza é um dos Shoppings mais bem ancorados de São Paulo contando com: C&A, Pernambucanas, Riachuelo, Renner, Lojas Americanas, Ri Happy, Cinemark, McDonald’s, Centauro, Magazine Luiza, Casas Bahia, Lojas Marabraz, Burger King, Parks & Games e Popeyes.

É também um Empreendimento bem representado por lojas dos mais variados segmentos, como vestuário, calçados, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, óticas, joalherias, brinquedos, alimentação e tudo que um exigente consumidor possa precisar.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Central Plaza e cadastra-se no cargo desejado. Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.