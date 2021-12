cerca de 21 milhões terão direito, mas só 17 milhões receberão

Na véspera do início dos pagamentos da segunda rodada do Auxílio Brasil, muitas polêmicas sobre o programa ainda estão de pé. Uma delas, e talvez a principal, é a questão do número de pessoas que poderão receber o benefício em questão. Esse parece ser um ponto crucial em toda essa discussão.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o Auxílio Brasil está atendendo hoje cerca de 14,5 milhões de pessoas. São os mesmos brasileiros que estavam recebendo o Bolsa Família até o último mês de outubro. Ninguém mais além deles pôde entrar no benefício em questão até este momento.

Esse número de usuários vai aumentar. Isso é um fato que ninguém mais discute. A questão é saber quando e como isso vai acontecer. E o mais importante de tudo: quantas pessoas poderão entrar no benefício. São perguntas que ainda estão gerando muita polêmica entre os usuários do programa.

Pelo que se sabe até aqui, o Auxílio Brasil vai atender pessoas que estão no Cadúnico, que estejam com os dados atualizados por lá e que estejam em situação de extrema-pobreza. Há ainda a possibilidade de se receber os montante estando em condição de pobreza desde que se more com uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.

De acordo com dados do próprio Cadúnico, existem nada menos do que cerca de 21 milhões de brasileiros nesta situação. São pessoas que se encaixam neste momento em todas essas regras de exigência de entrada neste programa social. Pelo menos é isso o que se sabe até este exato momento.



Quem vai ficar de fora

Se 21 milhões de pessoas possuem o direito e o Governo só vai atender 17 milhões, então dá para dizer que alguns brasileiros acabarão ficando de fora. Quem serão eles? ainda não dá para saber até este momento.

Ao cidadão resta apenas atualizar as informações do Cadúnico e esperar por uma definição. Como dito, muito provavelmente essas pessoas só saberão se entrarão no Auxílio Brasil ainda no início do próximo ano.

E os órfãos do Auxílio Emergencial?

Há uma preocupação com a situação das pessoas que estavam no Auxílio Emergencial e que ficaram sem nada após o fim do programa. Para quem não lembra, esse benefício chegou ao fim ainda no final do último mês de outubro.

Em entrevista recente, o Ministro da Cidadania, João Roma, disse que cerca de 25 milhões de usuários do Auxílio Emergencial iriam ficar sem nada a partir de novembro. Ele também disse que o Governo iria pensar em um projeto para essa parcela de usuários. Mas na prática, nada saiu do papel até aqui.

Vale-gás

Se imaginou que os usuários órfãos do Auxílio Emergencial poderiam receber pelo menos vale-gás nacional. Esse é o programa do Governo Federal que deve ajudar as pessoas na compra do botijão de gás de 13kg.

Mas isso não deve acontecer. De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, um decreto recente mostra que também esse benefício deve ir apenas para as pessoas que fazem parte do Auxílio Brasil. Pelo menos é o que se sabe.