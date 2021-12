cerca de 2,5 milhões ainda aguardam entrada no programa

O Governo Federal começou na última sexta-feira (10) os últimos pagamentos do ano do seu Auxílio Brasil. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 14,5 milhões de brasileiros estão recebendo pelo menos R$ 400 cada um. Os repasses neste mês deverão seguir até o próximo dia 23.

Só que tem muita gente que tem direito de receber o benefício e que ainda não conseguiu entrar no programa. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 1 milhão de pessoas estão na chamada fila de espera para entrada no projeto. São cidadãos que estão aprovados para entrar, mas ainda não receberam nada.

Só que esse dado do Ministério da Cidadania tem grandes chances de não estar atualizado. É que ele ainda é de abril deste ano. De acordo com o Consórcio Nordeste, que está usando informações mais recentes, o número de pessoas que ainda esperam para entrar no projeto é de 2,5 milhões neste momento.

A promessa do Governo Federal era inserir todos esses indivíduos ainda no último mês de novembro. Isso porque eles imaginavam que a PEC dos Precatórios iria estar completamente aprovada até lá. Só que isso não aconteceu. Assim, os planos mudaram e a ideia agora era colocar esses brasileiros apenas em dezembro.

O último mês do ano chegou, mas o fato é que essas pessoas ainda não conseguiram entrar. A PEC dos Precatórios não foi aprovada a tempo. Assim, o que se sabe neste momento, é que esses 2,5 milhões de brasileiros ainda não conseguiram entrar no projeto este ano. A espera vai seguir pelo menos até janeiro de 2022.



Tempo de espera

De acordo com o Governo Federal, não há um tempo de espera fixo para os usuários que estão na fila do Auxílio Brasil. Então cada um desses 2,5 milhões está esperando para entrar no programa há um determinado tempo.

O que se sabe é que tem gente que está esperando para entrar no projeto desde 2019. Isso quer dizer que desde antes da pandemia do novo coronavírus tem gente que ainda não conseguiu pegar nenhum dinheiro do projeto em questão.

Quem está na fila

Estão na fila de espera os brasileiros que possuem cadastro no Cadúnico e atendem a todas as outras regras do programa, mas mesmo assim não recebem por uma questão de falta de espaço no orçamento.

Esses brasileiros já passaram pela aprovação do próprio Ministério e agora aguardam o direito de receber de fato o dinheiro do programa. A expectativa é que o tamanho dessa fila tenha aumentado ainda mais nos últimos meses.

MP do Auxílio Brasil

O Governo Federal iria ter a obrigação de acabar com a fila de espera do Auxílio Brasil e impedir uma nova formação dela. Pelo menos foi isso o que os deputados aprovaram na Medida Provisória (MP) do programa em questão.

A questão, no entanto, é que os Senadores mudaram esse dispositivo. Com isso, o Governo Federal não vai ter mais a obrigação de acabar com essas filas e assim dá para dizer que elas irão poder continuar existindo no próximo ano.