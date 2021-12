Chegou o Natal! Confira cinco pratos que não podem faltar na sua ceia

Estamos na semana do Natal, tempo ideal para reunir à família ao redor da mesa. E como todo mundo junto, a ceia se torna foco principal e o momento que marca o reencontro com os entes queridos. Pensando nisso, o iBahia separou uma lista com cinco pratos que não podem faltar na sua mesa na noite natalina. Confira:

1. O famoso peru

O Peru, a estrela da noite, se tornou um clássico de fim de ano apenas no início do século 20. A ave é o ingrediente mais tradicional das comemorações natalinas e pode ser acompanhado por outros pratos, como arroz e farofa. Versátil, diversas são as possibilidades de preparar a ave para a ceia. Do mais simples, assando-o no forno, ou experimentando versões mais especiais, com ingredientes diferentes como ervas e maçãs caramelizadas. A ideia é se permitir brincar e escolher a melhor opção para toda a família.

2. Arroz branco, mas especial

O arroz é aquele acompanhamento que raramente falta na mesa, seja no Natal ou em qualquer época do ano. Mas, o cereal ganha versões ainda mais caprichadas neste período, isso porque, além de ser tradição no cardápio, o arroz é um dos acompanhamentos mais fáceis e rápidos de serem feitos. Com uvas-passas, frutas, verduras, ao forno ou cozido, o arroz é a simplicidade mais gostosa da mesa. Aprenda aqui a fazer um delicioso arroz com frutas para a ceia de Natal.

3. Nunca básica: a farofa

De básica, a farofa não tem nada. O acompanhamento rápido e fácil de fazer, mas cheio de sabor, é a opção que une peru e arroz em uma única garfada. Queridinhas, as tradicionais farofas de bacon, banana ou uva-passas são as mais servidas na ceia de Natal. Mas, há quem queira as opções diferenciadas, como a farofa de banana com castanha de caju. Não faltam possibilidades para experimentar!