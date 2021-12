Chocolate com pimenta? Aprenda receita de brigadeiro picante para lanche da tarde

Quem aprecia uma boa pimenta, sabe que o alimento cai bem em inúmeras receitas e nas mais diferentes ocasiões. E, por mais inusitado que pareça, com o brigadeiro com pimenta não é diferente. O passo a passo, dado pelo Tudo Gostoso, propõe uma versão diferenciada e picante do chocolate, que leva apenas 30 minutos para ficar pronto e rende 30 porções. Confira receita: