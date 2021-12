Christian faz greve de sexo em ‘Um lugar ao Sol’; veja motivo

Christian/Renato (Cauã Reymond) se decepcionará com a esposa Bárbara (Alinne Moraes) ao descobrir que ela roubou de Janine (Indira Nascimento) os contos que tanto admira. A situação será exposta por Érica (Fernanda de Freitas) durante um jantar da família Assunção.

Chocado, Christian/Renato ficará vários dias longe da mansão sem dar notícias. Bárbara ficará desesperada. Dias depois, o melhor amigo de Ravi (Juan Paiva) retornará e avisa que vai dormir no escritório. Para fechar o pacote, ele informa a esposa que não usará mais a aliança. “Caramba, quantas vezes eu vou ter que pedir desculpas?”, pressionará Bárbara. “Vou dormir. Minha cabeça está estourando”, ignorará o protagonista.

Mesmo diante das recusas do marido, a irmã de Nicole (Ana Baird) insistirá em reconquistá-lo. Ela acordará o empresário com beijos, mas levará um esporro daqueles dele. “O que é isso?”, perguntará Christian, bravo. “Eu senti tanta falta do seu beijo, meu amor”, justificará a herdeira da Redentor.

O ex-noivo de Lara (Andréia Horta) a rejeitará mais uma vez. “Para, Bárbara. Não faz isso”, pedirá o personagem de Cauã Reymond, tentando se desvencilhar da dondoca. Ele seguirá com a greve de sexo até a semana que vem. As informações são do site Notícia da TV.