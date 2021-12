Chuva: Bahia tem 100 municípios em situação de emergência e 20 mortos

De acordo com informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), mais duas vítimas foram registradas no município de Itabuna em decorrência das chuvas. Ao todo já são 20 mortes por conta dos temporais que atingem o sudoeste, sul e extremo sul da Bahia. O total de municípios afetados chega a 116 cidades, com 100 delas em situação de emergência.

A 19ª vítima foi identificada como Felipe Duarte Garcia, de 21 anos. O jovem estava sendo procurado desde o domingo (26), quando desapareceu com a enxurrada que caiu na cidade. O corpo foi encontrado às margens do Rio Cachoeira, na região que passa pelo bairro Urbis IV.

Segundo moradores da região, Felipe foi levado pela correnteza enquanto passava pela BR-415. O jovem era morador do bairro de Jorge Amado. Já a 20ª vítima registrada foi Maria das Neves Souza dos Santos, de 33 anos. Ela era moradora de uma região ribeirinha conhecida como Vila da Paz, localizada entre a BR-415 e Cachoeira, na saída de Itabuna para Ilhéus. A mulher estava em casa quando a estrutura do banheiro desabou sobre ela na madrugada de domingo (26).

Até o momento foram registrados 358 feridos, 31.405 desabrigados, com necessidade de alojamento das prefeituras e 31.391 desalojados, que precisaram abandonar os imóveis, mas sem necessitar de abrigo do município. De acordo com a Sudec, até a tarde desta segunda-feira (27), as mortes foram registradas em: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (1), Aurelino Leal (1) e Itabuna (2).