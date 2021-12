Chuvas na Bahia: 72 municípios seguem estão em situação de emergência

As chuvas no sul, sudoeste e extremo sul da Bahia continuam. De acordo com informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), foram registrados 16.001 desabrigados, 19.580 desalojados, 2 desaparecidos e 18 mortos. Os dados foram divulgados durante reunião de monitoramento e alinhamento, realizada na base de apoio às vítimas das chuvas montada em Ilhéus, no fim da tarde deste domingo (26).

Participaram da reunião o governador Rui Costa, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Adson Marchesini, o superintendente da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Miguel de Almeida filho, e outras autoridades e representantes dos órgãos de apoio e socorro às cidades afetadas.