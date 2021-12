Chuvas na Bahia: Hemoba intensifica coleta de sangue para abastecer municípios atingidos

Com o estoque em situação de alerta, a Fundação Hemoba intensifica nesta semana a campanha de doação de sangue nos 29 postos de coleta na Bahia. A ação tem o objetivo evitar o desabastecimento de hemocomponentes nos municípios em situação de emergência por conta das fortes chuvas.

“Temos postos da Hemoba em todas as macrorregiões da Bahia, por isso peço aos doadores que nos ajudem a ampliar a coleta em Salvador, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Juazeiro e demais regiões para que tenhamos um estoque seguro para atender as demandas habituais e possíveis situações de emergência causadas pelas chuvas”, afirmou Fernando Araújo, diretor-geral da Hemoba.

Nesta semana, excepcionalmente, os voluntários poderão realizar doação de sangue e cadastro de medula óssea em Salvador, na sede da Hemoba, na Av. Vasco da Gama, de segunda a quinta-feira, das 7h às 18h.

Na sexta-feira (31), o atendimento acontece das 7h às 12h30. Os postos de coleta nos shoppings Salvador e Salvador Norte atendem os doadores de terça a quinta-feira, das 09h às 18h; na sexta-feira (31) o atendimento acontece das 9h às 13h.

Já as unidades localizadas no Hospital Ana Nery e Hospital do Subúrbio funcionarão de segunda a quinta-feira de 7h30 às 16h. Todos os postos de coleta estarão fechados no feriado do dia 01 de janeiro. As demais unidades no interior do estado também funcionarão em horários especiais. Para mais informações como endereços das unidades acesse o site do Hemoba neste link.

Campanha Bahia Solidária

Em apoio à Campanha Bahia Solidária, promovida pelas Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a Hemoba instalou dois pontos de arrecadação de donativos. Alimentos não perecíveis, água, roupas e materiais de higiene e limpeza poderão ser entregues, de segunda a quinta-feira, na sede da Fundação Hemoba, localizada na Avenida Vasco da Gama em Salvador, das 7h30 às 18h e na unidade da Hemoba no Hospital Ana Nery, das 7h30 às 16h. As doações serão encaminhadas para a sede da VSBA, no Palácio da Aclamação.

Critérios para doação de sangue

Para doar sangue, o voluntário deve estar de máscara, em boas condições de saúde, sem sintomas virais, pesar mais de 50 quilos, estar bem alimentado, ter dormido pelo menos 6h, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12h, não fumar por pelo menos, duas horas, e ter entre 16 e 69 anos incompletos. Menores de 18 anos precisam estar acompanhados de um responsável legal, e apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional, além de cartão de vacinação.

Todo o material utilizado na coleta é descartável, o que elimina qualquer risco de contaminação para o doador. Candidatos à doação de sangue que tenham sido vacinados recentemente contra a Covid-19 devem aguardar de dois a sete dias, a contar da data da vacinação. A Coronavac (Sinovac/Butantan) impede a doação de sangue por dois dias após cada dose. Já as vacinas AstraZeneca, Pfizer-BioNTech e Janssen impedem a doação por sete dias após cada dose.