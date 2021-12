Chuvas na Bahia: Rui Costa cria base de apoio a municípios atingidos em Ilhéus

O governador Rui Costa determinou, na manhã deste sábado (25), a instalação de uma base de apoio no município de Ilhéus, para dar suporte aos municípios das regiões Sul, Sudoeste e Extremo Sul do Estado afetados pela chuva. O objetivo é otimizar os esforços, já que pelo menos 19 cidades estão alagadas.

O gestor estadual reuniu secretários, Defesa Civil Estadual e Corpo de Bombeiros para acelerar o envio de equipes e colocar em prática as primeiras ações de recuperação de serviços essenciais das áreas afetadas. O governador também manteve contatos com prefeitos, pediu apoio a governadores – a exemplo de Flavio Dino, do Maranhão – e ao Ministro da Cidadania, João Roma.

Duas escolas na cidade de Ilhéus serão usadas como pontos de apoio para a operação. Uma servirá de alojamento para os agentes envolvidos na força-tarefa e a outra será o quartel general das atividades.

Força Tarefa

Uma força-tarefa, formada pelo Governo Federal, Governo da Bahia, senadores e secretários estaduais e municipais, se reuniu também neste sábado (25) para discutir ações de socorro às cidades baianas. O Presidente Jair Bolsonaro determinou ampliação de esforços para atendimento à população. O socorro do Governo Federal inclui combustível e aeronaves para auxiliar nos resgates.

“O momento é de solidariedade e trabalho. As diferenças políticas precisam ser deixadas de lado e todos precisam estar unidos para ajudar as vítimas das enchentes”, disse Rui Costa.