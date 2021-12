Chuvas na Bahia: visitação nas Vilas de Natal são suspensas em Salvador

A Prefeitura de Salvador suspendeu na tarde deste sábado (25) a visitação na Vila de Natal, localizada na Praça do Campo Grande. Em uma postagem nas redes sociais, a gestão municipal informou que por conta das fortes chuvas na capital baiana o espaço vai ficar fechado até o próximo domingo (26).

A medida se estende aos outros espaços, como a Vila de Periperi que fica na Praça da Revolução. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) declarou alerta máximo em decorrência da chuva, que já acumula 250 milímetros até ontem (24), cinco vezes mais do que o volume esperado para todo o mês.

Todos os cidadãos que estavam com agendamento marcado para essas datas na Vila do Campo Grande poderão comparecer à praça até o dia 6 de janeiro, data do encerramento da Vila de Natal, fazendo o reagendamento através do site da Prefeitura.

A entidade alertou ainda que ’em qualquer caso de emergência pela cidade, disque 199′.