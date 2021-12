Chuvas no sul da Bahia: Governo cria força tarefa e reforça equipes para socorrer vítimas

Por conta das chuvas que ocorrem no sul da Bahia desde a madrugada de quarta-feira (8), o Governo do Estado criou uma força tarefa e reforçou equipes para prestar atendimento aos municípios atingidos. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), cidades da região estão em alerta vermelho para chuvas até esta sexta-feira (10). Os municípios de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Jucuruçu têm registro de alagamentos e vítimas fatais.

Em nota, o Governo informa que as cidades estão recebendo apoio da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (SUDEC), que está em contato com as coordenações municipais de Defesa Civil para colher informações sobre as necessidades mais urgentes de cada localidade.

Entre as providências estão as orientações para a decretação de situação de emergência e a inscrição no sistema integrado de informações sobre desastres S2ID, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Além disso, aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER) e da Casa Militar do Governo do Estado auxiliam no trabalho de 40 agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Os servidores estão lotados em Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas dando apoio as ações de socorro às famílias e animais afetados, especialmente nas cidades de Canavieiras, Itamaraju, Prado, Teixeira de Freitas e Jucuruçu.

Equipes prestam atendimento às vítimas na região

Por conta da situação emergencial, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia que estavam de férias ou licença, com condições de atuação, foram convocados para retornar ao trabalho a partir desta quinta-feira (9). O objetivo, segundo o Governo do Estado, é reforçar o atendimento às vítimas da enchentes provados pelas chuvas e buscar desaparecidos.

No interior, todas as unidades da corporação localizadas na região foram transformadas em pontos de coleta de donativos para desabrigados. Cerca de 50 bombeiros militares de Salvador, Itabuna e Ilhéus, além de duas aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (GRAER) continuam na região de Teixeira de Freitas.

Além disso, na manhã desta quinta-feira (9), a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado da Bahia (SUDEC), enviou três caminhões ao extremo sul do estado com carregamentos de água, colchões, lençóis, travesseiros, lonas e cestas básicas. Os produtos serão entregues em Itamaraju e, de lá, seguirão para os outros municípios atingidos pelas chuvas.

O governador Rui Costa visitará a região atingida pelas enchentes, assim que houver condições de tráfego aéreo seguro. Enquanto isso, a SUDEC também segue com as avaliações técnicas sobre a dimensão dos danos humanos, ambientais e materiais provocados pelos temporais.