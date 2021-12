Chuvas: Sul da Bahia segue em alerta vermelho até esta quinta (9)

Na manhã desta quarta-feira (8), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) divulgou um alerta vermelho para cidades do sul da Bahia. A previsão deve seguir até a manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com o órgão, a previsão é de chuvas intensas para cidades como Teixeira de Freitas, Eunápolis, Jucuruçu e Porto Seguro. Os municípios registraram, até às 10h, chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100mm/dia com ventos superiores a 100 km/h. Além disso, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétricas, e queda de árvores, descargas elétricas, alagamentos, enxurradas e grandes transtornos no transporte rodoviário.