Cia Baiana de Patifaria encerra atividades após 35 anos

Nesta terça-feira (30) foi anunciado o encerramento das atividades de um dos grupos de teatro mais tradicionais do Estado, “A Cia Baiana de Patifaria”. O anúncio foi feito pelo ator e diretor Lelo Filho, por meio das redes sociais.

“Hoje, 30 de novembro de 2021, a caminho de 35 anos de trajetória da Cia, estamos fechando esse longo ciclo de nossa trupe”, escreveu no comunicado.

Com quase 35 anos de história, o grupo sediado em Salvador apresentou ao público espetáculos como “Noviças Rebeldes”, “Abafabanca”, “3 em 1” e a “A Vaca Lelé”. O espetáculo “A Bofetada”, um dos mais famosos da companhia, está nos palcos há mais de 29 anos.

“Entraremos para a lista de companhias de teatro que não conseguiram passar em nenhum edital recente da Lei Aldir Blanc, nem pelo município e nem pelo estado. Assim como não aprovaram nenhum projeto quando estávamos completando 30 anos em 2017, naquele ano foram 6 negativas de projetos nossos. Estamos na lista de grupos de teatro que, por possuir sede, tiveram ou terão que encerrar suas atividades. Não houve quem tivesse conseguido salvar sedes de grupos artísticos, espaços culturais e, até mesmo, teatros que a cidade perdeu no último ano e meio”, lamentou.

No comunicado, o ator disse que o encerramento das atividades do grupo era um dos dias mais tristes nos seus quase 40 anos de teatro, 35 deles dedicados a Cia Baiana de Patifaria. Ele disse ainda que o texto nas redes sociais não tratava-se de um desabafo, mas uma forma que encontrou para agradecer a todos que, de alguma forma, fizeram parte do projeto.