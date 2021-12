Cidadãos com NIS final 6 receberam hoje (17)

De acordo com a Caixa Econômica Federal, beneficiários do Auxílio Brasil com Número de Inscrição Social (NIS) final 6 receberam hoje (17) os recursos do programa social. O valor mínimo do benefício atualmente é de R$ 400 por família. As famílias que faziam parte do extinto Bolsa Família foram migradas automaticamente para o novo programa de transferência direta de renda.

Nos últimos dias o texto que cria o Auxílio Brasil sofreu alterações, possibilitando que seja formada fila de beneficiários que se encaixem nos requisitos do programa. Desse modo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski deu um prazo para que Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, explique as novas mudanças no texto do programa.

Entenda os requisitos e saiba como manter o auxílio

Segundo a Caixa Econômica Federal, para receber o Auxilio Brasil é necessário que as famílias estejam cadastradas pela prefeitura no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e sejam selecionadas pelo Ministério da Cidadania. Além disso, é preciso estar em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Famílias em situação de pobreza só terão direito ao benefício se houver em seu núcleo familiar gestantes, lactantes e crianças, adolescentes ou jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

A Caixa ainda informa que para manter o Auxilio Brasil é preciso realizar o pré-natal (gestantes), seguir o calendário nacional de vacinação e o acompanhamento do estado nutricional de gestantes e crianças de até 7 anos. Por fim, é solicitada uma frequência escolar mínima de acordo com a idade das crianças e jovens.

Confira as datas de pagamento do benefício em dezembro

Apesar das datas de pagamento do Auxílio Brasil seguirem o antigo calendário do Bolsa Família, pagando os beneficiários nos últimos dez dias úteis de cada mês, em dezembro o pagamento do Auxílio Brasil foi antecipado por conta do feriado de natal. Desse modo, os recursos começaram a ser creditados na conta dos beneficiários no dia 10 e o pagamento deve ser concluído até o dia 23 de dezembro. Veja o calendário de pagamento do Auxílio Brasil:

NIS com final: Data de pagamento: 1 10 de dezembro 2 13 de dezembro 3 14 de dezembro 4 15 de dezembro 5 16 de dezembro 6 17 de dezembro 7 20 de dezembro 8 21 de dezembro 9 22 de dezembro 0 23 de dezembro

Aplicativo Auxílio Brasil

Além da possibilidade de consultar informações referentes ao Auxílio Brasil no aplicativo Caixa Tem, os beneficiários podem fazer consultas no App Auxilio Brasil. Para isso, basta baixar o aplicativo no aparelho celular, abrir a plataforma e acessar a conta.

Os beneficiários podem fazer login utilizando a senha do aplicativo do Bolsa Família, Caixa Tem, FGTS e até mesmo do Caixa Trabalhador. Também é possível fazer um cadastro no aplicativo utilizando o número do CPF e senha.

Usuários que não tem acesso a internet podem consultar informações do Auxílio Brasil por meio do telefone 0800 426 02 07. Nesse caso será necessário que os indivíduos digitem a opção “3” que refere-se ao programa social. Para adquirir informações será solicitado o número do CPF ou NIS do cidadão.