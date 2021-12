Cinco PM’s são investigados pelo Ministério Público por ataque a assentamento em Camaçari

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou, nesta última terça–feira (14), cinco policiais militares por invasão e destruição de casas do assentamento Sítio Tererê, localizado no município de Camaçari (Região Metropolitana de Salvador).

Ao todo, 30 famílias ficaram sem os imóveis. Os policiais estão sendo investigados por dano qualificado, furto qualificado, incêndio e associação criminosa. De acordo com a entidade, o crime aconteceu no dia 20 de novembro. Todos foram presos em flagrante pela própria Polícia Militar, convocada pelos moradores na ocasião.

Ainda segundo o MPBA, os policiais foram os responsáveis pela intimidação dos moradores e o uso de armas de fogo. Além disso, eles foram responsáveis pela realização do pagamento dos valores combinados com outros envolvidos na desocupação do terreno. As investigações indicam ainda que eles teriam recrutado homens e providenciado veículos, uma retroescavadeira e ferramentas para realização da invasão. Foram recrutados um total de 17 homens para a ação criminosa e cada um recebeu a quantia de R$ 200 reais.

Os envolvidos na ação criminosa teriam se encontrado por volta de meia noite do dia 20 na Avenida Paralela, em Salvador, e seguiram em direção ao Sítio Tererê. As investigações apontam também que, ao chegarem no local, eles iniciaram a demolição das casas e barracos, e em seguida, atearam fogo. Os moradores estavam dormindo no momento do ataque.