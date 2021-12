Cinco serviços para fazer as suas festas em Lauro de Freitas

Oferecimento Entenda alguns dos motivos que levam os soteropolitanos a optarem por casamentos e eventos diversos em Lauro, fugindo do agito da capital. Veja serviços e locais que estão conquistando os corações dos baianos

Espaços campestres digno de sonhos, locais à beira mar, buffets e empresas que cuidam da iluminação e sonorização para tornar o seu evento único e especial são alguns dos motivos que têm feito de Lauro de Freitas o reduto dos soteropolitanos que buscam uma experiência única na hora de celebrar! O NÃO ÓBVIO favoritou alguns deles e traz agora, em primeira mão, para você. Confira!

Belas praias? Cenários de novela? Espaços mais a gosto daqueles que querem fazer do seu evento único e especial?

A resposta é sim – quando o assunto é o que tem levado os soteropolitanos escolheres Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, para realizarem eventos memoráveis.

O Não Óbvio, claro, está de olho nessa tendência e traz para você, leitor, 5 serviços (e espaços) que vão ajudar a transformar seu sonho em realidade. CONFIRA:

1. SÍTIO CANTO VERDE |@sitiocantoverde

Foto: Reprodução / Instagram O primeiro que chamou a nossa atenção foi o Sítio Canto Verde, que é um dos bons motivos que os soteropolitanos estão escolhendo Lauro de Freitas para ser reduto de boas memórias. Escapando da vida urbana, ele faz com que os eventos se transformem em um momento leve e único. Natureza, requinte e – por que não sofisticação – são a tríade do espaço.

Ele é vasto e repleto de áreas já preparadas para todas as realizações. Muito verde com grandes árvores, dois espaços cobertos (para a boate e afins), balanços espalhados, casas com diversos quartos. Tem cozinha, área para estacionamento amplo, piscina, banheiros.

Além de mesas de buffet próprias também são oferecidos pelo local, que dá todo o suporte necessário para a realização das comemorações como casamentos, festas empresariais e outras cerimônias. O Sítio fica localizado a poucos minutos do Aeroporto Luiz Eduardo Magalhães e fica próximo também à Praia de Ipitanga.

Um diferencial legal desse espaço é que ele conta com a possibilidade de hospedar todos os convidados nos diversos quartos que estão inclusos na estrutura.

➨ É possível conferir mais informações no site do local, no Instagram ou através do WhatsApp.

2. BUFFET CARMINHA BRETT | @carminha_brett

Foto: Reprodução / Instagram Juntar a decoração e o buffet com uma só empresa é a melhor saída para quem quer tudo muito bem organizado, não é mesmo? Pensando nisso indicamos o Buffet Carminha Brett, que é referência em catering para eventos na região. Eles unem gastronomia e décor de ponta! Além disso, a marca fornece diversos tipos de cardápios adaptados especialmente às necessidades do momento.

Para os itens decorativos, a marca tem de tudo. Além de contar com fornecedores diversos, a empresa já disponibiliza inúmeros aparatos para todos os gostos. Deseja algo mais vintage? Você vai encontrar. Quer que o seu evento seja mais futurista? Também terá tudo por lá. Já na primeira reunião com os noivos, tudo fica desenhado e definido perfeitamente, com fotos nítidas dos móveis e de cada detalhe.

Carminha também trabalha com mesas de frios, empratados, salgados, aperitivos, doces finos e mesa especial de sushi. Dispõe, ainda, de menus especiais para vegetarianos, hipertensos e diabéticos, caso seja o caso de alguns dos seus convidados. Ou seja, o cardápio é para todos os gostos, literalmente.

Ah, uma boa notícia. O buffet atende também em Salvador para aqueles que ainda preferem fazer seus eventos por lá.

➨ É possível entrar em contato através do WhatsApp ou pelo Instagram.

3.ONOFF EVENTOS | @onoffeventos_by_djfabao

Foto: Reprodução / Divulgação Um dos pontos principais para fazer um evento único e especial se refere à iluminação, que é item principal de qualquer decoração festiva, não é verdade? Nada em uma festa funciona sem a luz correta.

Nem mesmo as fotos eternizariam o momento especial caso a iluminação falhasse. Outro ponto importante aqui é sobre o som. Reforçamos: contratar uma empresa que dê conta da iluminação e sonorização da sua festa é outro principal para tornar o seu momento inesquecível. Onoff Eventos cuida disso para você.

Com eles, você terá toda a estrutura cênica e de palco – isso inclui até a disponibilização de microfones -, da discoteca, shows e do que for necessário para tornar seu sonho em realidade.

Os diferenciais da empresa não param por aí: eles disponibilizam um time de animadores para as festas. DJ robótico? Esqueça! Com o time do Onoff Eventos, ele anima até o final. Nada de abaixar o som nos últimos minutos ou de colocar uma música mais lenta para encerrar (a não ser que seja um pedido dos noivos).

A recomendação é observar o que diverte o público – e seguir assim até o fim, levantando o público! Não é à toa que o principal DJ da marca é Fabão, um dos mais renomados de Salvador. Lembrando que Onoff Eventos também atende aqueles clientes que pretendem continuar fazendo suas festas na capital baiana.

➨ É possível entrar em contato pelo WhatsApp através dos números: (71) 9 9221-0615 / (71) 9 9315-0615

4. ESPAÇO AH, MAR! | @espaco_ahmar

Foto: Reprodução / Instagram O Espaço Ah, Mar! une a beleza do seu entorno natural com uma infraestrutura impecável. Ideal para aqueles que querem festas em frente à praia. O local conta com um cenário incrível, onde os principais elementos são o mar e a beleza da luz natural. É simplesmente encantador.

Esse espaço conta com três lindos e amplos ambientes. O primeiro é um deslumbrante e bem cuidado gramado de frente para o mar com deck de madeira, sendo o local perfeito para realizar os eventos. O segundo é uma área coberta com pergolado e a terceira uma varanda coberta, ideal para celebração.

Sua localização é privilegiada: em frente a uma das praias mais lindas de Lauro de Freitas. Se você gosta e quer ter a certeza que seus convidados serão recebidos em grande estilo, basta entrar em contato com a equipe através de uma simples mensagem pelo portal.

5. VILAS BEACH HOUSE | @casamentoinvilasbeach

Foto: Reprodução / Instagram Outro espaço para quem procura fazer um evento pertinho da praia é o Vilas Beach House. O local foi planejado para que os eventos tenham contato com a paisagem litorânea da região e os participantes da festa possam molhar seus pés nas ondas do mar, em celebração. Além disso, a estrutura interna de acomodação é memorável.

O local também conta com uma piscina na área externa, churrasqueira, banheiros e cozinha equipada. O Vilas Beach House comporta festas para centenas de convidados, por causa do seu ambiente espaçoso – que possui salões de banquetes, esplanada, jardins, cozinha para uso do buffet, estacionament e quartos -, permitindo que os idealizadores do evento ponham em prática a festa desejada com facilidade.

Para quem se interessou e quer reservar este espaço é muito simples. Basta preencher o formulário de orçamento com as suas dúvidas e o responsável pelo atendimento entrará em contato rapidamente.