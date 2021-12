Cine Metha Glauber Rocha reabre para público geral

Após as sessões exclusivas para convidados e do XVII Panorama Internacional Coisa de Cinema, o Cine Metha – Glauber Rocha voltou a receber o público geral nesta sexta-feira (10).

As primeiras sessões aconteceram às 13h50 com o documentário “Cravos”, de Marco Del Fiol, e o Drama Madalena, dirigido por Madiano Marcheti, ambos filmes nacionais. ÀS 15h30 ocorreu a sessão do filme Mariguella. Na programa, ainda constam para esta primeira semana, os filmes “Homem- Aranha: Sem Volta para Casa”, “Madalena”, “Amor Sublime Amor” e “Selvagem”.