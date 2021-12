Cinema em casa: confira as principais estreias de dezembro nos streamings – Coisa de Cinéfilo

Mais um mês começa e com ele uma longa lista de filmes e séries a serem lançados nos streamings. Para quem é fã de uma boa produção de qualidade, vale a pena ficar ligado pois dezembro reserva ótimas opções de estreia, além de novas temporadas de seriados que estão com as expectativas lá em cima.

Being The Ricardos – Prime Video – 10/12 Grande aposta do streaming, este longa conta com Nicole Kidman e Javier Bardem no elenco e conta a história da atriz Lucille Ball e seu marido Desi Arnaz enquanto eles tentam controlar a crise que pode acabar com suas carreiras e seu casamento.

La Casa de Papel – 5ª Temporada – Parte 02 – Netflix – 03/12 Os cinco últimos episódios da série de sucesso finalmente chegam no streaming com a promessa de encerrar o grande assalto. Com a morte de Tóquio, a gangue precisa realizar um plano ousado para retirar o ouro de dentro do banco, sem que ninguém perceba e eles finalmente fiquem livres.

The Witcher – 2ª Temporada – Netflix – 17/12

Depois de dois anos da estreia de The Witcher, eis que chega a aguardada segunda temporada! Henry Cavill retorna no papel do Bruxo Geralt de Rívia e vai levar a princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde esteva na infância. Isso porque ele acredita que Yennefer morreu na Batalha de Sodden. A promessa é que essa temporada seja menos confusa em termos de linha do tempo.

Emily In Paris – 2ª Temporada – Netflix – 22/12

Depois do sucesso que foi a estreia de Emily In Paris no ano passado, a segunda temporada chega com a promessa de explorar um pouco mais a vida amorosa de Emily, agora que ela está mais acostumada com a rotina da vida em Paris.

Não Olhe Para Cima – Netflix – 24/12

Este filme é nada menos que o maior investimento da Netflix no ano! Dirigido por Adam McKay (A Grande Aposta), o longa conta com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Chris Evans e Tyler Perry no elenco principal. A história gira em torno de dois jovens astrônomos que descobrem que um cometa vai colidir com a Terra, mas recebem pouca atenção dos cientistas. Com isso, resolvem tentar alertar a mídia e outras pessoas, mas elas parecem mais preocupadas com as redes sociais.

*Marcela Gelinski, editora-chefe do site Coisa de Cinéfilo