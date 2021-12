Circuito Musical Verão 2022 está com ingressos promocionais até dia 6 de dezembro

O Circuito Musical Verão 22, que realiza em janeiro três grandes shows no Espaço Marés do Centro de Convenções Salvador – 08 de janeiro AnaVitória e Nando Reis; 15 de janeiro Pitty e Baiana System; e 22 de janeiro Titãs e Jota Quest, está com lote promocional até a próxima segunda-feira (6). O ingresso solidário promocional oferece ao público a opção de pagar o valor de R$160 no setor pista, onde parte do valor é doado para as Obras Assistenciais Irmã Dulce.