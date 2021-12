Ciúmes? Noiva de MC Gui se revolta com permanência de Aline Mineiro: ‘Não tô entendendo’

Parece que o fogo no feno respingou fora de “A Fazenda 13” mais uma vez. A noiva de MC Gui, Beatriz Michelle, se revoltou com a volta de aline Mineiro para o reality rural e reclamou nas redes sociais.

“Que porr* que aconteceu, gente? Juro, não tô entendendo”, escreveu ela. A motivação da raiva deve estar ligada com a aproximação do peão com a ex-panicat. Inclusive internautas apontaram uma troca de carícias entre os dois ao observarem um movimento debaixo do edredom.

Na ocasião da repercussão dos vídeos, Beatriz se manifestou nas redes sociais. “Fazemos de tudo pelo outro, nos doamos por inteira para receber isso”, publicou na época.