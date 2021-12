Clássico: aprenda a fazer um delicioso e rápido brigadeiro de colher

Para terminar o ano, nada melhor do que um doce, em especial, o brigadeiro. O clássico brasileiro está presente nos melhores e piores momentos e é uma das sobremesas mais rápidas de fazer. Há quem queira comer depois do almoço, no lanche da tarde, depois do jantar, sem hora marcada…o que importa é se deliciar! A receita do site Penelinha ensina a fazer o tradicional brigadeiro de panela mas, substituindo o chocolate ao leite pelo chocolate amargo. Bora experimentar?