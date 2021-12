Clássico de Natal: aprenda a fazer tender ao molho de ameixa

As festas de final de ano estão cada vez mais próximas e claro que vamos te ensinar a fazer os clássicos do Natal. Que tal já se programar para preparar aquelas receitinhas clássicas para comemorar o Natal? Essa de tender ao molho de ameixa é da Nestlé. Confira:

Com a ponta de uma faca risque a superfície do tender de modo que se formem losangos.

Regue com o suco de abacaxi, cubra com papel de alumínio e asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos.

Sirva o tender com um pouco do molho e decore com as ameixas e alecrim.