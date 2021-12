Clássico de Natal: aprenda a fazer um irresistível salpicão de frango

O salpicão é considerado um clássico do Natal. Um dos pratos mais presentes na ceia, famílias de todo o país costumam dar um toque especial a receita. O mais conhecido, o salpicão de frango, é irresistível e pode não só estar na mesa natalina, como em um almoço ou jantar durante a semana. Por isso, hoje o iBahia traz uma receita do site Panelinha, que ensina o tradicional salpicão, com ingredientes especiais. O frango é assado, a maionese é caseira e o molho leva iogurte, para ficar bem leve. Já as passas, são hidratadas no caldinho da assadeira. Versátil, gostoso e fácil de fazer!

A receita serve até oito porções, com tempo de preparo de até 2h. Confira:

PARA O FRANGO

INGREDIENTES

1 peito de frango com osso e pele (cerca de 800 g)

3 dentes de alho

1 colher (chá) de urucum

1 ½ colher (chá) de cominho

¼ de xícara (chá) de vinagre de vinho branco

3 colheres (sopa) de azeite

8 galhos de tomilho

sal e pimenta-do-reino moída na hora

MODO DE PREPARO

1. Preaqueça o forno a 200 ºC (temperatura média).

2. Descasque e bata os dentes de alho no pilão com 1 colher (chá) de sal até formar uma pastinha. Junte o urucum, o cominho, pimenta-do-reino a gosto, o vinagre e misture bem com 2 colheres (sopa) de azeite – esse é o tempero para a marinada do frango.

3. Numa tigela grande, coloque o peito de frango. Junte os ramos de tomilho, o tempero da marinada e esfregue bem no frango, por dentro e também sob a pele. Deixe marinar por 20 minutos fora da geladeira enquanto o forno aquece.

4. Transfira o frango (com a marinada) para uma assadeira média, regue com 1 colher (sopa) de azeite e cubra a assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno para assar por 40 minutos, até que o frango esteja assado, macio e ainda úmido – por estar coberto com papel-alumínio, ele não vai dourar, é assim mesmo.

5. Retire o frango do forno e deixe amornar antes de desfiar. Reserve ¼ de xícara (chá) do caldo que se formou na assadeira para hidratar as uvas-passas.

6. Desfie o frango – descarte a pele e o osso – e reserve na geladeira até a hora de montar a salada. Se preferir, você pode preparar o salpicão em etapas e assar o frango no dia anterior.

PARA A MONTAGEM

INGREDIENTES

todo o frango desfiado

2 cenouras

3 talos de salsão (sem as folhas)

1 maçã verde

½ xícara (chá) de uvas-passas brancas

½ xícara (chá) de maionese caseira

⅔ de xícara (chá) de iogurte natural (170 g)

½ xícara (chá) de nozes tostadas e picadas

caldo de 1 limão

azeite a gosto

sal e pimenta-do-reino moída na hora

MODO DE PREPARO

1. Numa tigela pequena, coloque as uvas-passas, regue com ¼ de xícara (chá) do caldo do frango reservado e deixe hidratar enquanto prepara o restante dos ingredientes.

2. Preencha uma tigela com 2 xícaras (chá) de água, junte o caldo de limão e cubos de gelo. Lave e seque a maçã. Mantenha a casca e corte a fruta em fatias de 0,5 cm, descarte as sementes, corte as fatias em tiras e as tiras em cubos de 0,5 cm. Transfira os cubos de maçã para a tigela com água e gelo e reserve até a hora de servir – isso evita que a fruta escureça.

3. Lave e seque as cenouras e os talos de salsão. Descasque as cenouras e, com um fatiador de legumes específico, corte a cenoura do centro para as pontas em tirinhas (se preferir, passe as cenouras pela parte grossa do ralador). Com o descascador de legumes, retire as fibras superficiais do salsão. Passe os talos pelo fatiador de legumes (mandolim) para cortar em fatias bem finas (se preferir, fatie fino com a faca).

4. Numa tigela grande misture bem a maionese com o iogurte. Junte as uvas-passas (com o caldo), acrescente o frango desfiado, a cenoura e o salsão fatiados. Tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem. Você já pode servir o salpicão em seguida mas, de preferência, mantenha na geladeira por pelo menos 20 minutos para curtir – quanto mais tempo no molho, mais gostoso o salpicão fica.

5. Escorra a água das maçãs por uma peneira e acrescente ⅔ dos cubos ao salpicão, misture delicadamente, Reserve o restante numa tigela e tempere com um fio de azeite. Sirva o salpicão com as maçãs em cubos e as nozes tostadas.

PODE ARMAZENAR

O salpicão dura até 3 dias na geladeira. Também fica uma delícia servido como recheio de sanduíche.