CleaCloud tem 10 vagas de emprego em home office

A CleaCloud, empresa especialista em gerenciamento de computação, está oferecendo 10 vagas de emprego para o trabalho Home Office. Os cargos disponíveis são para as áreas da tecnologia. Confira as vagas e como se candidatar!

CleaCloud está recrutando novos talentos

A CleaCloud, trata-se de uma plataforma que disponibiliza às empresas o gerenciamento na nuvem. O sistema visa aumentar a segurança e reduzir os riscos de todo o sistema operacional de seus clientes.

Em busca de novos talentos para o setor de tecnologia, a empresa está disponibilizando vagas Home Office e trabalho Híbrido. Confira os cargos e regiões de atuação:

Analista Sênior de Marketing – São Paulo/SP;

DevOps Pleno – Home Office;

Tech Lead – Home Office;

Desenvolvedor Full Stack Pleno – Home Office;

Desenvolvedor Front End Júnior – Home Office;

Desenvolvedor Java Júnior – Home Office;

Executivo de Contas – São Paulo/SP;

Analista de Produtos Pleno – São Paulo/SP;

Business Development Representative – São Paulo/SP;

Estágio Business Development Representative – São Paulo/SP.

Os profissionais que possuem interesse em ocupar uma das oportunidades disponíveis, devem cumprir alguns requisitos mínimos para participar da seleção das vagas, como escolaridade de nível superior completo, conhecimentos avançados em Pacote Office e em Excel, além de experiências comprovadas em carteira na função.

Como realizar a sua inscrição

Para os profissionais que atendam aos requisitos exigidos pela empresa e queiram participar do processo de recrutamento da empresa CleaCloud, deverão realizar a sua candidatura através do link de participação no cargo pretendido.

