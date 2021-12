Quer iniciar 2022 de emprego novo? Esta pode ser a sua chance, já que a ClickBus disponibiliza vagas para diversas áreas. A empresa, que é líder de vendas online de passagens rodoviárias, nasceu em 2013 e, desde então, tem contribuindo para a modernização do setor rodoviário no Brasil e registrado avanços frequentes, especialmente no que se refere à tecnologia e inovação.

As vagas são para as áreas de Data & Insights, Desenvolvimento, Financeiro, Growth e Produto. Os interessados poderão concorrer às funções de pessoa de engenharia de dados pleno, pessoa administradora de banco de dados DBA, pessoa coordenadora de desenvolvimento de sistemas, pessoa coordenadora de SRE (remoto), pessoa agile coach pleno, pessoa coordenadora de desenvolvimento de sistemas, pessoa desenvolvedora backend sênior, pessoa desenvolvedora ios pleno, site reliability engineering (SRE) – devOps, pessoa analista contábil junior, pessoa analista de product growth sênior, pessoa coordenadora de product design, pessoa coordenadora de product operations, product manager, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a função, mas é importante que os candidatos tenham fácil acesso ao escritório da empresa em São Paulo. Além disso, pessoas com perfil estratégico, iniciativa e facilidade de relacionamento com diversos perfis de pessoas e times tendem a se destacar no processo seletivo.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a um pacote de benefícios com horário flexível, vale refeição/alimentação, vale Home Office, vale transporte, acesso ao Gympass, auxílio Creche para as mamães, licença maternidade de seis meses e paternidade de 30 dias, plano de saúde sem coparticipação, plano odontológico e seguro de vida.

Como participar do processo seletivo

Para se candidatar a uma vaga, os interessados deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/clickbus. Além de cadastrar o currículo na posição desejada, no endereço é possível também conferir a lista completa de oportunidades disponíveis.