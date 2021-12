Clima de incêndio: conheça as principais causas

Quem acompanha os noticiários com frequência, sobretudo nos últimos anos, tem visto um aumento significativo dos incêndios florestais. Não à toa, as matérias sempre alertam sobre o clima de incêndio, que é aquele propício para que aconteça esse fenômeno em diversos cantos do mundo.

O clima de fogo pode ocorrer em qualquer estação, mas os picos ocorrem no final do verão e no outono, quando o ar mais seco e os combustíveis secos (folhas caídas e árvores dormentes) são comuns.

Embora o clima de fogo seja experimentado globalmente, ele representa um risco maior para locais como o oeste dos Estados Unidos, Austrália, África e Amazônia, que são propensos a incêndios florestais.

Condições que causam clima de incêndio

Para queimar, o fogo precisa de três ingredientes: calor, oxigênio e uma fonte de combustível seco . As seguintes condições climáticas conspiram para supri-los e representam perigo de incêndio por causa disso.



Você Pode Gostar Também:

Altas temperaturas do ar

Temperaturas muito altas aumentam a evaporação, que por sua vez remove a umidade de materiais facilmente combustíveis, incluindo gramíneas , arbustos, árvores, folhas mortas e agulhas de pinheiro que agem como gravetos para incêndios florestais.

Os combustíveis aquecidos pelo sol também acendem mais rápido, uma vez que menos energia térmica é necessária para elevá-los à temperatura de ignição.

Baixa precipitação

A precipitação amortece a superfície dos combustíveis a tal ponto que o fogo não pode inflamar. A falta de chuva ou neve, ou em casos extremos, uma seca, faz exatamente o oposto; ele seca os combustíveis, permitindo assim que eles entrem em combustão com mais facilidade.

Baixa umidade do solo

A umidade do solo (a quantidade de água contida pelo solo) é um bom indicador da “umidade do combustível”, ou da quantidade de água das plantas vivas. Quando a umidade do solo é baixa, a vegetação local provavelmente fica seca e com falta de água, o que também significa que é mais provável que queime.

De acordo com um estudo que relaciona a umidade do solo ao tamanho do incêndio florestal nas Grandes Planícies do Sul, a umidade do solo desempenha um papel tão integral na atividade do fogo que supera as contribuições de temperaturas quentes e baixa precipitação.

Umidade Relativa Baixa

Quando a umidade relativa (uma medida de quanto vapor de água está no ar) é baixa, ajuda a secar os combustíveis, tornando-os mais inflamáveis.

Rajadas de vento

Se um incêndio acender, os ventos podem piorá-lo de várias maneiras. Por um lado, eles fornecem ao fogo mais oxigênio, o que resulta em uma queima mais rápida. Os ventos fortes também reduzem a umidade do combustível, aumentando a evaporação, e também estimulam a propagação do fogo, empurrando-o fisicamente e transportando brasas à frente de sua frente em chamas.

Se você estiver observando o mapa do tempo, procure por baixa umidade e ventos fortes e rajados para se moverem após a passagem de uma frente fria e seca (uma frente fria associada a uma massa de ar seco).

O clima crítico de incêndio também está comumente associado à alta pressão em níveis superiores da atmosfera, uma vez que essas características climáticas podem atuar como “domos de calor”, trazendo céus claros, ar afundando, ar muito seco e temperaturas acima da média durante os meses mais quentes de o ano, é claro.

Não deixe de ler também: 5 documentários que debatem sustentabilidade