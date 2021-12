Clima pesa no ‘Lady Night’ e Fiuk se recusa a responder Tatá Werneck: ‘Perseguição’

Parece que o clima pesou durante as gravações do “Lady Night” com Fiuk. No programa que foi ao ar na noite da última quinta-feira (2), o cantor se recusou a responder uma pergunta sobre namoro feita por Tatá Werneck, e deixou a apresentadora visivelmente constrangida.

A conversa era sobre a exposição da vida pessoal do ex-BBB, quando a humorista perguntou sobre Juliete Freire. “Mania de perseguição”, disse ele. “Pesou o clima, hein? Do nada”, soltou Tatá.

“Ah, você falou que seria engraçado, não ia me zoar. Eu tenho uma dificuldade. Eu sei que sou público, minha vida é pública. Mas eu tenho muita dificuldade”, disse o cantor.

Logo depois, ele falou sobre a constante atualização de redes sociais e tentou dar um exemplo: “Ah, soltei um pum ontem…”. “Não perguntei de pum, perguntei de namoro”, rebateu Werneck. “Pô, Tatá”, retrucou ele.

”Fiuk, qual o problema? Você é um homem. Desculpa, mas hétero, e está namorando”, concluiu a humorista.

Confira o momento: