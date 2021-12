CMOC Brasil abre vagas de emprego; veja cargos

A CMOC Brasil é uma indústria de mineração que oferece nióbio e fosfatos, essenciais para o setor da agricultura e seu crescimento no país. Com a abertura de novas vagas, a empresa está contratando novos profissionais para ocupar cargos em diversas regiões em que possui indústrias filiais. Confira, a seguir, alguns cargos disponíveis e como participar do processo de seleção.

CMOC Brasil está contratando novos profissionais

A CMOC Brasil é responsável pelo beneficiamento de minerais como o Nióbio e Fosfatos que são de extrema importância para a área da agricultura em nosso país, o que influencia positivamente no crescimento desse setor. Com a indústria em expansão, surgiram novas oportunidades para contratação de funcionários em vários setores dentro da empresa, dentre os cargos disponíveis, estão:

Operador de Armazém e Expedição;

Geólogo;

Assistente de Produção;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Coordenador de Compras, entre outros.



Você Pode Gostar Também:

Além dos salários compatíveis ao mercado de trabalho, a empresa dispõe aos seus colaboradores diversos benefícios, entre eles: assistência médica e odontológica, seguro de vida, participação de lucros, programa de treinamentos, auxílio farmácia, auxílio fretado, refeitório e previdência privada.

As qualificações e atribuições alteram conforme o cargo escolhido, sendo necessário ler atentamente todas as informações contidas no link de inscrição antes de se candidatar.

Veja também: Sulamérica abre vagas de emprego; veja cargos

Como realizar a sua inscrição

Quer fazer parte do grupo de funcionários da empresa CMOC Brasil? Para realizar sua inscrição basta acessar o link de participação e concluir seu cadastro no cargo desejado para atuação.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!