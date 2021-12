Código QR fixo PJ Nubank: facilidade nos pagamentos; confira

Desde 15 de dezembro, os clientes corporativos (PJ) da Nubank começaram a se beneficiar de uma nova ferramenta. É o código QR fixo PJ Nubank, junto com as transações realizadas através do PIX, que agora não têm valor definido. Esse novo recurso permite que os proprietários de empresas usem um código único para fazer pagamentos sem ter que gerar um novo para cada venda. Confira mais detalhes na matéria desta segunda (27) do Notícias Concursos.

Código QR fixo PJ Nubank promove facilidade

A diretora de Pessoa Jurídica do Nubank, Julia Martini, afirmou que 83% das transações recebidas por clientes corporativos são realizadas por meio do PIX. Em outras palavras, esse é o método para pagamento mais comum usado por pessoas que possuem um negócio. Com isso, a ideia é melhorar sempre a experiência do usuário. Daí surgiu a premissa do código QR fixo PJ Nubank.

Com um código QR fixo e sem valores definidos, o empresário pode utilizar um código ao invés de gerar novos códigos QR a cada uma das vendas. Isso facilita o pagamento e evita o compartilhamento de informações, como celular e CNPJ.

Conta legal Nubank

Além de códigos QR que são fixos, as contas Nubank Pessoa Jurídicas também oferecem outros serviços aos usuários. Por exemplo, tem o serviço do Pix Copia e Cola, onde há a opção de gerar códigos partindo de códigos QR na conversão de imagens.

Os empreendedores também podem usar links de compartilhamento de mensagens personalizadas. Dessa forma, eles podem direcionar os consumidores a uma página que contém informações mais detalhadas sobre o pagamento.

A expectativa sempre foi de que o Pix continue crescendo em popularidade entre os autônomos e MEIs. Ele certamente aumentará em termos de uso dentro dos próximos meses e o Banco Central deverá lançar novos recursos.

Ressalta-se que os proprietários dos pequenos negócios, pessoas físicas e autônomas, como sócios únicos, podem abrir contas legais no Nubank. Com isso, podem desfrutar dos benefícios, inclusive do código QR fixo PJ Nubank.

