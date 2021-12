Com concurso cultural, instituição sorteia bolsas integrais a grupos minoritários

Buscando incentivar pessoas de maior vulnerabilidade social a estudarem, a plataforma Empodera irá sortear 10 bolsas integrais de graduação na Estácio de Sá, sendo 5 bolsas no modelo presencial e 5 no modelo híbrido ou EAD.

O concurso cultural, que vai até o dia 16 de janeiro de 2022, é uma maneira de ajudar as pessoas com deficiência, negras e/ou LGBTQI+ a se qualificarem profissionalmente e assim ingressarem no mercado de trabalho.

“Sabemos o quanto é difícil para essas pessoas terem acesso ao ensino superior e o quanto isso é um diferencial quando eles vão em busca de uma vaga de emprego. Nosso objetivo é promover a diversidade como alavanca para inovação, eficiência, sustentabilidade e melhor performance nos negócios”, diz Leizer Pereira, CEO da Empodera- plataforma de preparação de carreira e conexão com organizações e que faz a ponte entre as empresas e pessoas de grupos diversos.

Vale destacar que as bolsas não são válidas para os seguintes cursos:

Medicina,

Veterinária,

Odontologia,

Gastronomia e biomedicina.

Para mais informações acesse: https://empodera.me/tonafacul/

Plataforma Empodera

A plataforma de educação Empodera tem como objetivo o desenvolvimento de carreira e oportunidade de vagas de estágio, trainee e efetivo.

O propósito da empresa é promover a diversidade como alavanca para inovação, eficiência, sustentabilidade e melhor performance nos negócios.

Além de identificar e desenvolver novos talentos jovens com diversidade, e formar novas lideranças. Para mais informações, acesse o portal da empresa: www.comunidadeempodera.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa – Empodera.

