Com desfile e carreata cancelados, Dia de Reis ainda terá programação especial; confira

A programação do Dia de Reis, que começa no domingo (02) e segue até a terça-feira (04) terá missas sempre às 18h30 e Celebração Eucarística na quarta (05) segue normalmente, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Largo da Lapinha. Contudo, por conta da pandemia o tradicional desfile que ocorre na quinta-feira (06) foi cancelado.

Na quinta-feira (06) a programção terá início com uma alvorada, às 6h, seguida da recitação do Terço, às 7h. As missas terão horários fixos, sendo 8h, às 11h e às 18h30, onde os fiés poderão levar as palhas ao presépio após cada celebração. Com uma ação solidária,serão arrecadados alimentos não perecíveis e cobertores que serão destinados para as famílias atingidas pelas enchentes no Sul da Bahia.