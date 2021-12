Com novo 007, Prime Video divulga lançamentos de dezembro

Sinopse: Com apresentação de Tom Cavalcante e Clarice Falcão, o reality show contará com seis episódios de 30 minutos cada e participações de Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e Yuri Marçal. Juntos em um estúdio com 46 câmeras, os participantes se desafiam para ver quem consegue ficar sem rir e, ao mesmo tempo, tentam fazer seus oponentes gargalharem. A última pessoa a restar no jogo ganha um prêmio de R$ 350 mil, que será revertido para uma instituição de caridade escolhida pelo vencedor. O grupo terá a oportunidade de apresentar diversos estilos de comédia como stand-up, improviso, comédia física e de personagens, entre outros.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Alex Rider Temporada 2 – série Exclusiva Amazon

Data de lançamento: 3 de dezembro

Sinopse: Quando o jovem Alex Rider descobre que seu tio Ian foi morto enquanto cumpria seu dever como um espião britânico, tudo muda para ele. Abordado por Alan Blunt, chefe de um ramo sombrio do MI6 conhecido como ‘The Department’, Alex descobre que foi treinado inconscientemente desde a infância para o perigoso mundo da espionagem. Pressionado a ajudar na investigação da morte de seu tio, Alex relutantemente assume uma nova identidade.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1917 – filme

Data de lançamento: 5 de dezembro

Sinopse: Abril de 1917, Frente Ocidental. Dois soldados britânicos são enviados para entregar uma mensagem urgente a um regimento isolado. Se a mensagem não for recebida a tempo, o regimento cairá em uma armadilha e será massacrado. Para chegar ao destino, eles precisarão cruzar o território inimigo e a viagem será repleta de perigos.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

FC Bayern – Behind The Legend – série Exclusiva Amazon

Data de lançamento: 8 de dezembro

Sinopse: Acompanha o clube de futebol Bayern de Munique desde a vitória na final da Liga dos Campeões de 2020 até o final da temporada 2020/21, além de mergulhar na história da equipe.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Encounter – filme Original Amazon

Data de lançamento: 10 de dezembro

Sinopse: Um fuzileiro naval condecorado em uma missão de resgate para salvar seus dois filhos de uma misteriosa ameaça. À medida que sua jornada os leva em direções cada vez mais perigosas, os meninos precisarão deixar sua infância para trás.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

The Expanse Temporada 6 – série Original Amazon

Data de lançamento: 10 de dezembro

Sinopse: A nova temporada de The Expanse começa com o sistema solar em guerra, enquanto Marco Inaros e sua Marinha Livre continuam a lançar ataques de asteroides devastadores na Terra e em Marte. Enquanto as tensões da guerra ameaçam separar a tripulação do Rocinante, Chrisjen Avasarala faz um movimento ousado e envia o ex-fuzileiro naval marciano Bobbie Draper em uma missão secreta que pode virar o jogo. Enquanto isso, no Cinturão, Drummer e o que sobrou de sua família estão fugindo e sendo caçados por trair Marco. E em um planeta distante além dos Anéis, um novo poder começa a surgir.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Tampa Baes – série Original Amazon

Data de lançamento: 10 de dezembro

Sinopse: Um grupo de jovens lésbicas descoladas está celebrando a vida em Tampa Bay, o centro LGBTQIA+ da Flórida e o lugar para ver e ser visto. Sempre pronto para uma aventura ou uma boa festa, este grupo de amigas leais – e às vezes mais do que amigas – é ambicioso, enquanto constantemente luta contra estereótipos e rótulos. Com todos os olhos voltados para essas mulheres amantes da diversão neste momento crucial em suas vidas pessoais e profissionais, não há um desafio ou questão urgente que elas não enfrentem, mesmo que isso signifique ser verdadeira uma com a outra.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Além das Montanhas – filme

Data de lançamento: 10 de dezembro

Sinopse: A obstinada agricultora Rosemary Muldoon está decidida a conquistar o amor de seu vizinho Anthony Reilly. O problema é que Anthony parece ter herdado uma maldição da família e não percebe sua bela admiradora. Influenciado pelos planos de seu pai, Tony, de vender a fazenda da família para seu sobrinho, Anthony é levado a perseguir seus sonhos nesta história cômica, comovente e extremamente romântica.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Amarração do Amor – filme

Data de lançamento: 14 de dezembro

Sinopse: Bebel e Lucas querem apenas um casamento simples, mas as diferenças existentes entre suas famílias torna as coisas muito mais difíceis. Os pais de Lucas são mãe e pai de santo de um terreiro de umbanda, enquanto os pais de Bebel são uma tradicional família judaica.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Dolittle – filme

Data de lançamento: 14 de dezembro

Sinopse: Após a morte de sua esposa, o Dr. John Dolittle decidiu se esconder do mundo com seus amados animais. Mas ele tem que fazer uma viagem a uma ilha misteriosa para encontrar uma árvore de cura, que é o único remédio que pode ajudar a rainha Victoria, que está doente no Palácio de Buckingham.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Um Lindo Dia na Vizinhança – filme

Data de lançamento: 15 de dezembro

Sinopse: Tom Hanks interpreta o apresentador infantil Fred Rogers em uma história de bondade triunfando sobre o cinismo, baseada na real amizade entre Rogers e o jornalista Tom Junod. Depois que um escritor de revista cansado da vida recebe a proposta de escrever um perfil de Rogers, ele supera seu ceticismo, aprendendo sobre empatia, gentileza e decência com o vizinho mais querido da América.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Mortdecai: A Arte da Trapaça – filme

Data de lançamento: 15 de dezembro

Sinopse: Charles Mortdecai é um negociante de arte malandro que tem de lidar com um grupo de russos raivosos, o serviço de inteligência britânico MI5, sua esposa e um terrorista internacional. Ele embarca numa viagem ao redor do planeta, armado apenas de sua boa aparência e charme, para tentar recuperar uma pintura roubada.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Causalidad – filme

Data de lançamento: 17 de dezembro

Sinopse: Quando Claudia aparece para um encontro em um bar para conhecer Luis, que a contatou através do Tinder, ela não consegue imaginar o que o destino reserva. Um sequestro que termina com uma morte inevitável. Uma história de vingança, suspense e reviravoltas surpreendentes, contada em plano-sequência.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Being The Ricardos – filme Original Amazon

Data de lançamento: 21 de dezembro

Sinopse: Being The Ricardos mostra a história da atriz Lucille Ball e seu marido Desi Arnaz enquanto eles tentam controlar a crise que pode acabar com suas carreiras e seu casamento.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Being The Ricardos – filme Original Amazon

Data de lançamento: 21 de dezembro

Sinopse: Being The Ricardos mostra a história da atriz Lucille Ball e seu marido Desi Arnaz enquanto eles tentam controlar a crise que pode acabar com suas carreiras e seu casamento.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

PRIME VIDEO CHANNELS

PARAMOUNT+

Os Renegados – filme

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Após ser recrutado por um grupo de ladrões, o renomado criminoso Richard Pace se envolve em um elaborado roubo de ouro que promete ter grandes implicações tanto em sua vida quanto na vida de outros.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1883 Temporada 1 – série

Data de lançamento: 20 de dezembro

Sinopse: A série acompanha a família Dutton em uma jornada para o oeste norte-americano através das Grandes Planícies em direção ao último bastião da América indomada, trazendo uma releitura da expansão ocidental e um estudo intenso de uma família que foge da pobreza em busca de um futuro melhor na terra prometida de Montana.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

STARZPLAY

Anna Karenina – filme

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Na alta sociedade russa do final do século XIX, a aristocrata de São Petersburgo Anna Karenina viaja a Moscou para salvar o casamento de seu irmão, o príncipe Oblonsky, que teve um caso de amor com sua criada.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Esposa de Mentirinha – filme

Data de lançamento: 1º de dezembro

Sinopse: Infeliz em sua tentativa de casamento, Danny passa a vivenciar relacionamentos sem compromisso para driblar a carência. Quando conhece a jovem Palmer e a paixão toma conta de ambos, ele inventa, para tentar conquistá-la, que é marido de sua melhor amiga Katherine, pai dos filhos dela, e que vai se separar. Assim começa uma verdadeira aventura amorosa recheada de confusões.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

The Great Temporada 2 – série

Data de lançamento: 19 de dezembro

Sinopse: Uma mulher da realeza que vive na Rússia rural durante o século XVIII é forçada a escolher entre sua própria felicidade e o futuro do país quando se casa com um imperador.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

LOJA PRIME VIDEO

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas – filme

Data de lançamento: 15 de dezembro

Sinopse: Katie Mitchell é aceita na escola de cinema dos seus sonhos. Sua família inteira leva Katie para a escola quando seus planos são interrompidos por um levante tecnológico. Os Mitchells terão que trabalhar juntos para salvar o mundo.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Prisoners of the Ghostland – filme

Data de lançamento: 15 de dezembro

Sinopse: Situado na traiçoeira cidade fronteiriça de Samurai Town, um implacável ladrão de banco é solto da prisão pelo rico senhor da guerra, O Governador, cuja neta adotiva Bernice está desaparecida. O Governador oferece ao prisioneiro sua liberdade em troca de resgatar o fugitivo.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Luccas Neto em: o Hotel Mágico – filme

Data de lançamento: 20 de dezembro

Sinopse: O filme apresenta Luccas Neto e sua irmã Gi se hospedando no Hotel Mágico para participar de uma importante entrevista. No entanto, eles precisam arrumar um jeito de se livrar dos elfos que conheceram no Polo Norte e vieram para o Rio de Janeiro perturbar a sua paz.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Sem Tempo Para Morrer – filme

Data de lançamento: 23 de dezembro

Sinopse: James Bond deixou o serviço secreto e está desfrutando de uma vida tranquila na Jamaica. Sua paz dura pouco, pois seu velho amigo Felix Leiter, da CIA, aparece pedindo sua ajuda. A missão de resgatar um cientista sequestrado acaba sendo muito mais traiçoeira do que o esperado, levando Bond na trilha de um vilão misterioso armado com uma nova tecnologia perigosa.