Com votação do público, ‘The Voice Brasil’ define semifinalistas; saiba tudo

Teve muito fogo no palquinho na noite da última quinta-feira (16) no “The Voice Brasil”. As últimas apresentações, da fase dos Shows ao Vivo, tiraram o fôlego dos técnicos e do público de casa.

A variedade do repertório também chamou muita atenção. Nas apresentações tiveram performances de “Like a Virgin”, da Madonna, até uma homenagem para Marília Mendonça com “De Quem é a Culpa?”, hit da sertaneja.

Ao final do programa, foram reveladas as vozes que estarão na semifinal do reality musical que acontece na próxima terça-feira (21). Confira:

Time Brown

– Gustavo Matias

– Lysa Ngaca

Time Claudia

– Bruno Fernandez

– Dielle Anjos

Time IZA

– Hugo Rafael

– WD

Time Lulu

– Carlos Filho

– Gustavo Boná

Time Teló

– Fernanda de Lima

– Giuliano Eriston