Coma sem engordar: aprenda a fazer panetone fit

O Panetone é aquele clássico que não pode faltar na mesa de Natal. Seja no café da manhã ou no jantar, a tradição das ceias brasileiras tem origem na Europa e já ganhou diversas versões.

E, com a chegada do verão, nada melhor do que aprender uma receita fit do “Pão de Toni”. Confira a receita de “Panetone Fit” de Carolina Dias, do programa Mereço+, para comer e ainda manter a forma para o verão.

Fácil, rápida e saboroso! Bom apetite!

Ingredientes:

5 bananas bem maduras (prata ou nanica)

4 ovos

1/4 xícara de damasco picadinho

1/4 xícara de ameixa seca picadinha

1/4 xícara de cranberry desidratada

1/4 xícara de Nozes

Canela a gosto

1 xícara de farinha de coco

1/4 xícara de óleo de coco

1 colher (sopa) de fermento químico

Modo de preparo:

Bata no liquidificador as bananas e os ovos. Depois misture todos os demais ingredientes. Leve ao forno pré-aquecido em uma forminha de pão de silicone ou untada por 25 – 30 minutos 180 graus.