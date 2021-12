COMAU abre vagas de emprego pelo país

A COMAU, uma das principais empresas do setor de automação industrial do Brasil, está com novas vagas de emprego disponíveis para atuar em todo território nacional. Algumas oportunidades fazem parte do programa de estágios 2022 da empresa. Segue abaixo mais informações sobre os cargos disponíveis e também sobre o novo programa de estágio!

COMAU anuncia oportunidades de emprego

A COMAU, empresa Italiana que atua no setor de serviços automatizados visando a melhoria dos processos industriais, deixa aberta novas oportunidades de trabalho disponíveis para as cidades de Petrópolis – RJ, Santo André – SP, São José dos Pinhais e Campinas.

A seguir, a lista de cargos ofertados pela empresa:

Eletricista de Manutenção;

Operador de Utilidade;

Isolador Térmico;

Líder de Instalações (mecânica).

A empresa vai colocar à disposição dos futuros contratados, benefícios como vale alimentação e transporte, além de seguro de vida, assistência médica e odontológica.

Para se candidatar às vagas, os profissionais devem respeitar algumas qualificações mínimas, como experiência na área de atuação pretendida, formação e conhecimentos técnicos nas áreas correlacionadas, além de responsabilidade e compromisso.

Além destas oportunidades, a COMAU ainda abre oportunidades para ingresso em seu novo programa de estágio para 2022. Os cargos são para os estudos das áreas de bacharelado em engenharia tecnológica e administração de empresas e áreas correlatas.

Os interessados devem ter disponibilidade de horário para estagiar, nível de inglês intermediário e formação prevista a partir de 2023.

Como se candidatar

Para os que desejam realizar sua candidatura tanto para as vagas de emprego quanto para o programa de estágio da empresa COMAU, as inscrições serão feitas apenas através do link de inscrição.

