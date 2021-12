Comidas e simpatias: confira quais são as superstições para ter sorte em 2022

Ano novo é o momento de renovar as energias, fazer novas metas e depois de dois anos difíceis – especialmente por causa da pandemia do novo coronavírus – o desejo de prosperidade é ainda maior. E tem aqueles que gostam de se apegar a qualquer possibilidade de boa sorte. Para essas pessoas, uma superstição é sempre bem-vinda.

Por isso, listamos as principais simpatias para você começar 2022 cheio de boas energias. Confira:

Na mesma linha da uva, as pessoas comem romã na virada para atrair prosperidade e fartura.

A quantidade varia, mas, geralmente, fala-se entre três e sete sementes. Elas devem ser colocadas entre os dentes durante a virada do ano, e depois secadas e guardadas na carteira ao longo do ano seguinte.

Assim como a uva, a lentilha simboliza fartura. Por isso, caso você acredite, acrescentar uma colher de lentilha na ceia de Ano Novo pode fazer a diferença e te trazer um ano novo farto e com muita comida.

Para isso acontecer, existem algumas teorias. Tem quem coma lentilhas como a primeira refeição do ano. E tem outros que vão além: comem sete garfadas do grão, mas é preciso estar em um lugar algo, como uma cadeira.

Para os amantes de viagens, há algumas simpatias para atrair novos destinos no ano seguinte. Para isso, você precisará de uma mala.

Você pode dar uma volta pelo quarteirão, pela rua ou pelo prédio com a mala vazia ou dar sete voltinhas ao redor da mala.

A superstição mais clássica de todas, usar roupa branca atrai paz e positividade. Especula-se que a origem do uso tenha surgido em cidades praianas, em que praticantes de religiões de origem africana celebravam a virada do ano com roupas brancas.