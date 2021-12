Comitê Cientifico do Rio de Janeiro recomenda Carnaval sem restrição mesmo na pandemia

Mesmo com a atual situação da pandemia no país, o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) do Rio de Janeiro recomendou à prefeitura não estabelecer nenhuma restrição ao Carnaval de 2022.

Segundo os cientistas, o alto índice de vacinados na cidade – 80% da população – e as evidências científicas disponíveis permitem a realização da festa. Com isso, se os índices permanecerem similares aos de hoje, os blocos de rua poderão desfilar em local aberto.

Já nesta terça-feira (21), em publicação no Twitter, o prefeito publicou parte da ata do Comitê Científico do Rio, em que destaca o favorecimento à realização do carnaval carioca.