Como alterar a orientação da tela no Windows 11?

Hoje em dia, as pessoas usam um monitor externo para configuração de várias telas. Isso pode ser útil se você preferir multitarefa. No entanto, dependendo do estilo que você está organizando seu monitor, pode ser necessário alterar a orientação da tela. Alterar a orientação da tela no Windows 11 não é um grande problema. Se você deseja alterar a orientação da tela no Windows 11, este artigo o ajudará com isso.

Alterar a orientação da tela no Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode alterar a orientação da tela no Windows 11.

Girar a tela usando as configurações

A primeira maneira de girar a tela é usando as configurações. Você terá que acessar as configurações de vídeo para alterar a orientação da tela no Windows 11. Para fazer isso, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o Definições aplicativo em seu PC pressionando o Windows + I combinação de teclas.

No lado direito do Definições aplicativo, clique no Exibição.

Role para baixo até o Escala e layout seção.

Clique no menu suspenso próximo ao Orientação da tela.

Você verá quatro opções no menu suspenso – Paisagem, Retrato, Paisagem (invertido), e Retrato (invertido). Panorama- Esta é a orientação padrão da tela, e isso mudará a orientação da tela para o padrão. Retrato- Isso mudará a orientação padrão da tela para 90 graus. Paisagem (invertido) – Isso inverterá o modo paisagem em 180 graus. Retrato (invertido) – Esta opção inverte o modo retrato em 180 graus.

Ao clicar em qualquer uma das opções acima, será solicitado que você confirme o salvamento das alterações. Clique no Manter as mudanças botão para salvar as alterações. Clique em Reverter para reverter as alterações.

Usando placas gráficas no painel de controle

Você também pode usar o painel de controle da placa gráfica para alterar a orientação da tela no Windows 11. Se o seu PC tiver uma placa gráfica Intel, Nvidia ou AMD, você pode usar o painel de controle para alterar a orientação da tela no Windows 11. Você pode abrir o painel de controle das placas gráficas em seu PC e, em seguida, alterar a orientação da tela no Windows 11.

Conclusão

Seguindo as maneiras acima, você pode alterar a orientação da tela no Windows 11. Se quiser alterar a orientação da tela no Windows 11, você pode seguir as etapas fornecidas neste artigo.