Como analisar as Criptomoedas – iBahia

No mercado cripto as principais análises são a análise fundamentalista e análise técnica, utilizando diversas ferramentas que auxiliam na pesquisa sobre o ativo de formas diferentes para entender a importância da criptomoeda. Cada uma está relacionada com a estratégia de investimento dos usuários. A parte técnica é voltada para analisar os dados em gráficos, envolvendo o preço diário ou mensal da criptomoeda. Mas, já a análise fundamentalista é a mais utilizada pelos novos investidores que estão buscando projetos promissores. Essa pesquisa envolve os principais fundamentos de uma criptomoeda.

Procure saber quem está por trás do projeto, para ter certeza que a criptomoeda tem um projeto sólido e vantagens significativas que vão fazer diferença no mercado. Para a moeda ser boa, é necessário ter uma boa equipe.

Outra opção para sua análise é verificar o market cap do ativo, ou seja, a capitalização de mercado, pois quanto maior for o market cap, significa que a moeda é bastante popular e que possui diversos investidores. Um grande market cap é um ponto positivo para a moeda, pois assim, descobrimos o quanto o ativo está sendo procurado e negociado por investidores. Por isso, é importante buscar saber sempre mais sobre o projeto e analisar as vantagens, os conceitos, seus criadores etc.