Como apostar nos jogos da UFC

Apostar no UFC é a maneira mais emocionante de aproveitar o esporte cheio de ação do MMA e uma ótima oportunidade de ganhar algum dinheiro. As apostas no UFC podem ser extremamente lucrativas para aqueles que entendem as complexidades da luta de MMA e os fundamentos de apostas esportivas. Neste guia, cobrimos tudo que você precisa para começar.

Continue lendo para aprender como as apostas no MMA funcionam, como fazer suas apostas e a melhor casa de aposta para apostar no MMA, a 22Bet login PT. Veja também algumas das melhores dicas e estratégias para obter uma vantagem. Vamos lá!

O MMA, da sigla inglesa Mixed Martial Arts, é um esporte de combate por contrato, que inclui diferentes técnicas de artes marciais (Kick boxing, Muay Thai, Karatê, Boxe etc.) misturadas com o combate corpo a corpo (Grappling, Wrestling, Jiu Jitsu Brasileiro, Luta Greco-Romana, Sambo, Pancrazio, Judô etc.).

Diz-se que um ancestral deste esporte se tornou famoso já na década de 70, graças também a nomes como o de Bruce Lee que, como o maior expoente das artes marciais especialista em Kung Fu, abriu as portas deste mundo criando sua técnica de combate própria, chamada de Jeet Kune Do (uma espécie de ancestral do MMA), ou a “forma de interceptar o golpe”. Bruce Lee basicamente teorizou o questionamento de todos os dogmas das artes marciais clássicas conhecidas.

As origens dessas disciplinas não estão bem definidas, temos alguns escritos que já documentam sua presença nos Jogos Olímpicos da Grécia em 648 ac. Na época, entre os tantos estava o “Pancrázio”, uma luta muito sangrenta onde os atletas arriscam lesões gravíssimas que às vezes podiam ser letais.

Chegamos a nós agora falando sobre a primeira promoção do mundo atualmente em vigor, o UFC (Ultimate Fighting Championship), que foi fundado em 1993 por John Milius, um cineasta visionário, com a colaboração de Rorion Gracie (um conhecido membro da família Gracie que inventou o Jiu Jitsu Brasileiro), Isaacs, Campbell e Art Davie, baseado em Las Vegas. (UFC agora é propriedade de Dana White).

Esta pequena jóia (UFC) é a primeira organização de MMA do mundo. A ideia genial nasceu na tentativa de identificar o melhor lutador do mundo, contando com as regras do Vale Tudo brasileiro. Infelizmente, a princípio, o pequeno número de regras, misturado à brutalidade dos chutes e às comissões atléticas desajustadas, fez com que ela acabasse nos esportes do matagal. A causa desta situação foram também as pressões muito fortes recebidas de diferentes ambientes aos quais era incômodo (em primeiro lugar o mundo do boxe).

A trilha contínua de notas negativas decretou posteriormente o fim dos eventos no PayPerView e reduziu drasticamente sua visibilidade. A partir desse momento, o UFC passa a adotar regras mais rígidas, vinculando-se a comissões atléticas mais importantes e rígidas (atual USADA) e se auto proclamando como promotor de esportes de combate. Daí a retomada dos espaços no PayPerView e o rápido e incrível aumento.

O UFC passa a fazer parte do regulamento unificado do MMA criado pela comissão de Nevada (EUA), onde se luta apenas no octógono (jaula octogonal).

Se você também adora jogar e apostar em novos esportes, mas ainda não conhece o UFC, então está no lugar certo: neste guia prático e simples, analisamos detalhadamente os pontos básicos para iniciantes de como apostar no UFC.

Cada rodada tem a duração de 5 minutos, 1 minuto de intervalo após cada rodada, as partidas são disputadas em três rodadas, ou cinco se a partida for titulada.

Os shorts devem ser aprovados pela comissão, nada de sapatos, camisas ou calças compridas.

Três juízes julgam cada rodada, o vencedor de cada um receberá 10 pontos, o perdedor 9 ou menos, se ambos estiverem empatados, 10.

Cotovelos permitidos, desde que não estejam em um movimento para baixo (ou seja, 12-6). O mesmo vale para os golpes na nuca.

Chutes na cabeça e joelhadas são proibidos quando o oponente está no chão. Mordidas ou dedos nos olhos não são permitidos. Sem golpes nos genitais.

Além do UFC, que costuma ter suas lutas acontecendo aos sábados à noite, há também o Bellator MMA, a segunda marca mais importante do MMA, cheia de jovens atletas promissores ou lutadores famosos que vêm do UFC às vezes porque não estão mais no auge da carreira, ainda garantindo show garantido.

Apostas esportivas do UFC: como funciona

Chegando até aqui você deve estar se perguntando como apostar no UFC e quais são as principais apostas que podem ser realizadas. Abaixo, vemos os tipos de apostas mais populares nos principais sites de apostas online.

Vencedor da partida

Este é o tipo de aposta mais simples. Nesse caso, basta adivinhar qual dos dois lutadores será o vencedor ao final da luta.

Modo de vitória

Como vimos anteriormente, há muitos resultados possíveis relacionados à vitória de um dos dois lutadores. Esta aposta lhe dará a chance de adivinhar o tipo de vitória e, portanto, se será por nocaute, submissão ou outras opções prováveis.

Final da primeira rodada

Quem terá prevalecido no final do primeiro turno. Se você tem uma ideia, esse é o tipo de aposta certa para você.

Abaixo / Acima

Também neste esporte está disponível a aposta Under / Over, ligada a diferentes mercados: pontos, rodadas, etc.

Jogador que marcará mais pontos

Com esta aposta terá de adivinhar qual dos dois jogadores terá marcado mais pontos no final do jogo.

Apostas de longo prazo (anteposto)

Este tipo de aposta está vinculado a um torneio ou competição. Pode, portanto, apostar em quem vai triunfar, quem vai ganhar mais rodadas ou terminar várias vezes no tatame e em muitas outras possibilidades de viver uma temporada inteira de emoções.

Apostas ao vivo

Depois, há uma categoria muito apreciada pelos apostadores online, a forma ao vivo, que permite fazer apostas durante a luta. São muitos mercados disponíveis, como o de final de round, quem vai cair primeiro, qual lutador vai sofrer uma contagem e muitas outras possibilidades. Este é o tipo ideal para quem busca uma dose de adrenalina!