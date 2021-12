Como baixar o aplicativo do YouTube para PC com Windows 11 em 2022

O YouTube é um dos sites / plataformas mais populares para assistir a vídeos. Além disso, é também um dos maiores motores de busca. É uma plataforma de compartilhamento de vídeo onde os usuários podem não apenas assistir a vídeos, mas também compartilhar seus vídeos nela. Anteriormente, seu aplicativo era apenas para smartphones e tablets e, para transmitir o conteúdo no PC, os usuários tinham que usar a versão web da plataforma. No entanto, agora o aplicativo foi disponibilizado para Windows e eles podem baixar o aplicativo e usá-lo. Se você deseja baixar e instalar o aplicativo do YouTube no Windows 11, este artigo o ajudará com isso.

Baixe o aplicativo do YouTube para PC com Windows 11

Neste artigo, discutiremos como você pode baixar e instalar o aplicativo do YouTube no Windows 11.

O que você pode assistir no YouTube?

Não há limites para o que você pode assistir no YouTube. Você obterá vídeos de música no YouTube, bem como vídeos de qualquer nicho, incluindo educação, alimentação, fitness, tecnologia, esportes e muito mais. Você pode assistir o conteúdo gratuitamente. No entanto, você terá que assistir aos anúncios se não tiver assinado a versão premium.

Você pode se inscrever nos canais do YouTube e assistir ao conteúdo carregado em seus canais. Você obterá conteúdo da melhor qualidade, incluindo conteúdo em 4K.

Obtendo o aplicativo do YouTube no Windows 11

Você pode instalar facilmente o aplicativo YouTube em seu PC com Windows 11 usando a Microsoft Store. Seguindo as etapas mencionadas a seguir neste artigo, você poderá baixar e instalar o aplicativo do YouTube no Windows 11.

Requisitos de sistema

Para instalar o aplicativo do YouTube, seu PC deve atender a certos requisitos de sistema. Seu PC deve ter um sistema com arquitetura x64 bits. O tamanho aproximado do aplicativo do YouTube é de 67 MB para PC com Windows, portanto, você precisa garantir que seu PC tenha pelo menos 100 MB de armazenamento livre para instalar o aplicativo. Você precisará de mais armazenamento se quiser baixar vídeos no aplicativo.

Permissões que o aplicativo pode solicitar

Existem certas permissões que o aplicativo do YouTube pode solicitar para funcionar corretamente. O aplicativo do YouTube pode-

Use o microfone do seu PC.

Ele pode acessar sua internet (necessário para transmitir e baixar vídeos).

Gerar código dinamicamente

hevcPlayback

Baixar e instalar o aplicativo do YouTube

Agora que você se certificou de que seu PC atende aos requisitos de sistema fornecidos, está tudo pronto para baixar e instalar o aplicativo do YouTube em seu PC. Para baixar e instalar o aplicativo do YouTube, siga as etapas fornecidas abaixo-

Abra o navegador em seu PC. Clique neste link para acessar a página do YouTube na Microsoft Store em seu navegador.

Você será solicitado a entrar em sua conta da Microsoft. Se você já tiver feito login, não será necessário fazer login novamente.

Clique no Pegue botão.

Será solicitado que você insira o PIN / senha do seu dispositivo para confirmar que é você.

Isso abrirá a Microsoft Store em seu PC e o aplicativo do YouTube começará a baixar e instalar em seu PC.

Depois de fazer isso, procure o aplicativo do YouTube no Menu Iniciar . Clique no Youtube ícone do aplicativo no menu Iniciar para abrir o aplicativo do YouTube.

Configure o aplicativo e faça login em sua Conta do Google para continuar.

Palavras Finais

É assim que você pode baixar e instalar o aplicativo YouTube no Windows 11. Seguindo as etapas acima, você poderá baixar e instalar o aplicativo YouTube no Windows 11. Esperamos que este artigo o ajude com o que você está procurando. Se isso te ajudou, diga-nos na seção de comentários.