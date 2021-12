Conseguir dormir mais cedo pode ser difícil no começo, mas, com dedicação e determinação você chega lá. Para isso, é necessário considerar uma série de fatores importantes, que vamos apresentar no decorrer deste texto. Boa sorte na implementação do seu novo hábito!

Como conseguir dormir mais cedo?

Lembre-se de que para conseguir dormir mais cedo é preciso considerar que este é um processo gradativo. Isto é, não será de um dia para o outro que você terá o sono regulado da forma como deseja. Infelizmente, não é assim que funciona.

Nosso relógio biológico precisa de um certo tempo para se “organizar” e estabelecer uma rotina de sono. Por isso, entenda as dicas abaixo como algo que deverá ser feito com muita força de vontade, até que se instaure um hábito:

1- Escolha qual horário você quer dormir e acordar

Não existe forma de como conseguir dormir mais cedo se você, simplesmente, sequer sabe o horário que deseja dormir e acordar.

Portanto, analise qual horário, pela manhã, é o mais interessante para você. Depois disso, conte quantas horas para trás você precisará para dormir bem.

Há quem consiga dormir apenas 6 horas, outras pessoas precisam de 8 horas, e assim por diante. Analise o que é coerente para você e estabeleça seus horários.

2- Implemente o horário aos poucos

Com os horários escolhidos, é hora de implementá-los aos poucos. Não queria fazer uma mudança radical, de uma hora para outra, para conseguir dormir mais cedo. Mas sim, vá para cama 30 minutos mais cedo a cada semana, acordando 30 minutos antes também.

3- Transforme o ambiente do seu quarto

O seu quarto precisa ser aconchegante e acolhedor. Por isso:

Cuide da climatização.

Mantenha a organização.

Não exagere na iluminação.

Não tenha eletrônicos no quarto.

Use aromaterapia.

Faça uma decoração suave e confortável.

Entre outras possibilidades.

4- No começo, respeite a falta de sono lendo um livro

No começo, pode ser que a falta de sono apareça. Aqui, é interessante sentar na cama e ler um bom livro, até que o sono apareça. Mas nada de dormir até mais tarde no dia seguinte, ok?

5- Não faça atividades intensas à noite

Não faça atividades muito estimulantes à noite. Por exemplo, ir à academia pouco antes de dormir pode deixar o seu corpo agitado demais.

6- Cuidado com a alimentação antes de dormir

Não consuma alimentos pesados e que atrapalhem a digestão à noite. Caso contrário, você poderá perder o sono com uma má digestão.

7- Pratique exercícios regularmente

Tenha uma vida ativa, pois isso gera bem-estar e ainda faz com que você se sinta mais cansado no fim do dia. Lembre-se ainda de que a caminhada já é capaz de fazer o bastante pelo nosso corpo, desde que ela seja feita em um tempo interessante.

8- Não beba ou consuma estimulantes à noite

Bebidas como energéticos e café podem acabar com o seu sono, assim como preparos ricos em açúcar e álcool. Portanto, cuidado. Mantenha sempre uma rotina da noite que priorize a sua higiene do sono e, assim, lhe ajude a conseguir dormir mais cedo.