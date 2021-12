É um problema quando a tela do seu iPhone está presa no logotipo da Apple. Podemos especular algumas razões válidas por trás do loop do logotipo da Apple, e você deve tentar todas as soluções baseadas em software antes de entrar em contato com o centro de serviço. Pode ser uma falha de software ou problema de nível de hardware, mas é muito cedo para dizer qualquer coisa. Eu compilei […]

A postagem Como consertar a tela do iPhone travada no logotipo da Apple apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks