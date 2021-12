Como consertar o HBO Max no Roku não funcionando (6 maneiras)

HBO Max finalmente conseguiu chegar ao Roku depois de uma longa espera. Agora, os usuários do Roku podem transmitir seus programas e filmes originais da HBO favoritos em seus aparelhos de televisão. No entanto, vários usuários do Roku relataram que estão enfrentando vários erros técnicos durante a transmissão do HBO Max no Roku. Portanto, aqui estamos com alguns dos melhores métodos que você pode usar para consertar o HBO Max que não está funcionando no Roku.

Você baixou o HBO Max, inscreveu-se com uma conta Roku e começou a transmitir por 10-20 segundos e, sem travar, você voltou repentinamente para a página inicial do RokuTV. Você é aquele que enfrenta problemas semelhantes? Deixe-nos ajudá-lo a corrigir esse problema no Roku enquanto usa o HBO max e uma solução alternativa geral.

Método 1: reinicie o Roku e o roteador.

Antes de entrar nos métodos técnicos, reinicie o Roku e o roteador. Desconecte o dispositivo da tomada, reconecte e ligue-o após 60 segundos.

Isso dará uma reinicialização por software em seu dispositivo e eliminará qualquer problema de rede. Agora, verifique se o erro HBO Max Not Working foi corrigido no Roku. Caso contrário, vá para o próximo método.

Se o seu Roku não for atualizado para a versão mais recente, você não conseguirá transmitir o HBO Max sem problemas. Siga as etapas listadas abaixo para atualizar seu Roku.

Passo 1- Ligue o Roku e pressione o Casa botão no controle remoto.

Passo 2- Selecione ‘Definições‘na lista de opções em sua tela.

Etapa 3- Então vá para Sistema e então Atualização do sistema. Aqui, verifique se há atualizações. Se disponível, atualize seu Roku.

Método 3: atualize seu Roku.

O aplicativo HBO Max funciona apenas no Roku 9.3 e posterior. Se você estiver usando um dispositivo Roku mais antigo, que não recebe mais nenhuma atualização, será necessário atualizá-lo se desejar transmitir HBO Max it.

Método 4: Remover e adicionar novamente o canal HBO Max.

Vários usuários do Roku relataram que o erro HBO Max Not working no Roku pode ser corrigido usando este método. As etapas envolvidas neste método estão listadas abaixo.

Passo 1- Ligue o Roku e pressione o Casa botão no controle remoto.

Passo 2- Selecione ‘Canais de streaming‘e então, abra’Loja de Canais‘ nele.

Etapa 3- Procure o canal HBO Max na lista e clique no botão ‘OK‘no controle remoto.

Passo 4- Finalmente, selecione o ‘Remover canal‘e confirme para remover o canal HBO Max do seu Roku. E reinicie seu Roku.

Etapa 5 Assim que o Roku estiver ligado, pressione novamente o Casa botão no controle remoto.

Etapa 6 Na caixa de pesquisa, digite HBO Max e pesquise por ele.

Etapa 7 Agora, adicione o canal e verifique se está funcionando bem. Caso contrário, prossiga com o próximo método.

Método 5: desative a VPN.

HBO Max pode ser transmitido em Roku apenas se você estiver localizado nos EUA. Portanto, se você estiver usando uma VPN para ocultar sua localização ou qualquer outro propósito, não poderá transmitir o canal HBO Max no Roku.

Portanto, você precisa desabilitar a VPN para corrigir o erro HBO Max Not Working no Roku.

Método 6: Verifique se o HBO Max está inativo

Embora seja improvável, é possível que a HBO e a HBO Max não estejam funcionando porque estão simplesmente desligadas. Você poderia verificar o DownDetector site para ver se mais alguém está tendo problemas. Também é possível que a culpa seja de um problema com o serviço de Internet doméstico. Nesse caso, você deve entrar em contato com o provedor de serviços.

Conclusão:

O canal HBO Max agora pode ser adicionado ao Roku para streaming de todos os programas e filmes da HBO. Mas, se você estiver enfrentando um erro ao fazer streaming do HBO Max no Roku, pode usar os métodos listados acima para corrigi-lo. No entanto, se perdemos algum método útil para consertar o HBO Max Not Working on Roku, informe-nos na seção de comentários abaixo.