Como consertar unidade USB não acessível no Windows 10

Tirando as vantagens da leveza, compactação, portabilidade, mobilidade e economia, a unidade flash USB é um dos armazenamentos de mídia populares, usado para expandir a capacidade do computador, fazer backup de arquivos importantes e transferir arquivos entre dois dispositivos. No entanto, você pode encontrar um problema inesperado de que a unidade USB não está acessível no Windows 10 quando você […]

O post Como consertar drive USB não acessível no Windows 10 apareceu primeiro no iTech Hacks.



Fonte:Itechhacks