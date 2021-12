Construir boas relações no trabalho é fundamental para manter um clima agradável dentro da empresa. Até porque, quando há conflitos interpessoais no trabalho, a tendência é que a produtividade e os resultados sejam menores, não é mesmo?

Por isso, neste texto trouxemos algumas considerações que podem lhe ajudar com as suas relações no trabalho. Acompanhe-nos.

Como construir boas relações no trabalho?

Para construir boas relações no trabalho devemos ser empáticos, humildes e devemos deixar de lado a fofoca. Afinal, a fofoca no trabalho pode ser um caminho muito perigoso de julgamento errôneo e apontamentos nocivos.

Portanto, esteja aberto para ouvir e ver as pessoas como elas realmente são – e não como comentam por aí.

Dito isso, vamos agora às dicas de hoje:

1. Escute mais e de modo ativo

A escuta ativa é uma peça-chave para a construção de boas relações no trabalho. Por meio dela você consegue escutar o que a pessoa tem a dizer, sem se deixar levar pelos seus julgamentos, ideias, estilo de vida, etc.

Foque em ouvir verdadeiramente a outra pessoa. E não permita que a sua forma de viver nuble os seus pensamentos na hora de interagir com alguém diferente. Do mesmo modo, tenha paciência para ouvir tudo o que o outro tem a dizer, sem interromper ou deduzir o que será dito.

2. Pratique a empatia e não aja por impulso

Antes de falar algo ou tomar uma atitude importante, coloque-se no lugar do outro. A empatia no trabalho pode lhe ajudar a ser menos impulsivo, o que resulta em relações mais saudáveis.

Afinal, quando agimos por impulso podemos fazer com que um colega de trabalho se sinta lesado ou prejudicado, e isso pode resultar em conflitos interpessoais.

3. Jogue fora os julgamentos

Pare de ficar julgando as outras pessoas! Sempre que perceber que a sua mente está elaborando um novo julgamento, mude o foco da situação.

Não existe como construir boas relações no trabalho se você sempre se deixa levar por preconceitos e pré-julgamentos.

Considere que todas as pessoas são diferentes. Cada uma tem o seu estilo de vida e forma de viver. E isso nos torna ainda mais incríveis.

Por isso, respeite o espaço do outro e não seja aquele tipo de pessoa que julga e se afasta do diferente.

4. Aprenda a ouvir e dar feedbacks

Aprender a ouvir e a dar bons feedbacks também ajuda a construir boas relações no trabalho. Isso porque você conseguirá aprender coisas novas, quando alguém lhe der feedback, e poderá ajudar alguém, oferecendo um suporte e auxílio.

5. Entenda que nem sempre nos daremos bem com todo mundo

Por fim, para construir boas relações no trabalho é preciso estar ciente de que nem sempre nos daremos bem com todo mundo. E isso é muito normal.

Não existe alguma fórmula para agradar a todo mundo. O que podemos fazer é respeitar, sempre. Portanto, tenha isso em mente e pare de querer ser perfeito – o importante é ouvir e respeitar os outros no ambiente de trabalho. Sem julgamentos.